هوشمندسازی فرآیند دارودهی در بخشهای بستری
مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت، بر اهمیت هوشمندسازی فرآیند دارودهی در بخشهای بستری تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از وبدا، دومین جلسه کارگروه تدوین کسبوکار هوشمندسازی دارودهی در بخشهای بستری با حضور مدیران پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، داروسازان بالینی بیمارستانهای سینا و امام حسین(ع)، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو و جمعی از کارشناسان حوزههای پرستاری، دارویی و فناوری اطلاعات برگزار شد.
خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت، در این نشست با اشاره به اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین در نظام سلامت، گفت: یکی از چالشهای جدی نظام سلامت، کمبود نیروی پرستاری و در عین حال بروز خطاهای دارویی است که میتواند پیامدهای ناخواستهای برای بیماران و کارکنان نظام سلامت به همراه داشته باشد.
وی افزود: هوشمندسازی فرآیند دارودهی در بخشهای بستری، علاوه بر کاهش خطاهای انسانی، موجب افزایش ایمنی بیماران، تسهیل فرآیندهای کاری، ارتقای بهرهوری و استفاده بهینه از منابع خواهد شد.
مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت، با اشاره به ضرورت ردیابی دقیق دارو در تمامی مراحل از تجویز تا مصرف، گفت: ایجاد یک زنجیره هوشمند و یکپارچه، امکان پایش مستمر، مدیریت بهینه موجودی دارو، کاهش ضایعات دارویی و افزایش شفافیت در فرآیندهای دارودرمانی را فراهم میکند.
وسکویی، کاهش خطاهای دارویی، افزایش انطباق با پروتکلهای درمانی، ارتقای ایمنی بیماران، یکپارچهسازی سامانههای اطلاعاتی بیمارستانی، توسعه نظام پایش و گزارشگیری و بهبود مدیریت دارو در بخشهای بستری را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد.
وی با تأکید بر نقش مؤثر داروسازان بالینی، پرستاران، مدیران بیمارستانی و متخصصان فناوری اطلاعات در اجرای این برنامه، خاطرنشان کرد: تحقق نظام هوشمند دارودهی نیازمند همکاری و همافزایی همه ذینفعان است تا فرآیندی ایمن، شفاف، قابل رصد و مبتنی بر استانداردهای روز در مراکز درمانی کشور استقرار یابد.