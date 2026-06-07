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۷۹ هزار فقره تخلف پلاک در پایتخت اعمال قانون شدند

۷۹ هزار فقره تخلف پلاک در پایتخت اعمال قانون شدند
کد خبر : 1795379
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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت و اعمال قانون بیش از ۷۹ هزار فقره تخلف مرتبط با پلاک خودرو در سطح معابر پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با تشریح آمار تخلفات پلاک در تهران اظهار کرد: از نخستین روز فروردین‌ماه سال جاری تاکنون، بیش از ۷۹ هزار فقره تخلف پلاک توسط دوربین‌های نظارتی و گشت‌های پلیس راهور در سطح معابر پایتخت ثبت و اعمال قانون شده است.

 
وی افزود: متأسفانه برخی رانندگان همچنان به اهمیت پلاک به عنوان هویت وسیله نقلیه توجه کافی ندارند، در حالی که هرگونه تغییر، دستکاری یا استفاده غیرمجاز از پلاک، تخلف و در مواردی جرم محسوب می‌شود.
 
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به مهم‌ترین تخلفات ثبت‌شده در این حوزه گفت: نصب پلاک غیرمتعارف یا تغییر در استاندارد پلاک، نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن، تغییر محل نصب پلاک، عدم نصب پلاک بزرگ در عقب وسایل نقلیه باربری و مسافربری و همچنین پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک از جمله تخلفات شایع در این زمینه است.
 
سردار موسوی‌پور درباره جرائم مربوط به این تخلفات نیز اظهار کرد: جریمه نصب پلاک غیرمتعارف یا تغییر پلاک استاندارد و همچنین رانندگی با پلاک غیرمجاز ۳۵۰ هزار تومان، نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب ۴۰۰ هزار تومان و پوشاندن پلاک ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
 
وی تأکید کرد: در مواردی مانند مخدوش کردن پلاک، الصاق پلاک متعلق به وسیله نقلیه دیگر یا استفاده از پلاک جعلی، موضوع صرفاً یک تخلف رانندگی نیست، بلکه جرم محسوب می‌شود و علاوه بر توقیف خودرو، پرونده متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
 
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با استناد به ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی افزود: هر شخصی در ارقام و حروف پلاک وسیله نقلیه تغییر ایجاد کند، پلاک خودروی دیگری را بر روی وسیله نقلیه نصب کند یا از پلاک جعلی استفاده کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
 
سردار موسوی‌پور از رانندگان خواست پلاک‌های جلو و عقب خودرو را در محل اصلی خود نصب کرده و از استفاده از قاب‌های غیراستاندارد، پوشش‌های پلاستیکی یا هرگونه عامل پوشاننده پلاک خودداری کنند. همچنین در صورت آسیب‌دیدگی یا ناخوانا شدن پلاک، مالکان خودرو باید در اسرع وقت برای تعویض آن به مراکز شماره‌گذاری مراجعه کنند.
 
وی در پایان با تأکید بر اینکه «پلاک خودرو همانند کارت ملی وسیله نقلیه است»، گفت: دوربین‌های هوشمند و گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و با هرگونه تخلف یا جرم مرتبط با پلاک خودرو برخورد قانونی خواهند کرد.
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