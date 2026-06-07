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آخرین کاروان زائران به مدینه منوره اعزام شد

آخرین کاروان زائران به مدینه منوره اعزام شد
کد خبر : 1795375
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آخرین کاروان زائران ایرانی حج تمتع ۱۴۰۵ پس از پایان مناسک حج و حضور در مکه مکرمه، به مدینه منوره اعزام شد تا پیش از بازگشت به کشور، روزهایی را در جوار بارگاه حضرت رسول اکرم(ص) سپری کند.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، آخرین کاروان اعزامی حج تمتع ۱۴۰۵ که از طریق فرودگاه جده وارد سرزمین وحی شدند و پس از انجام مناسک حج در مکه مکرمه حضور داشت، امروز راهی مدینه منوره شد.

رئیس ستاد مدینه با اعلام آمادگی کامل برای استقبال از آخرین گروه زائران ایرانی، تأکید کرد که با ورود این کاروان ۲۲۰ نفره، تمامی حجاج حج تمتع امسال از توفیق زیارت شهر پیامبر (ص) و خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند خواهند شد.

رحمانی از تدارک برنامه‌های معنوی ویژه برای این کاروان خبر داد و افزود: تشرف به روضه مطهر نبوی و اجرای برنامه "زیارت دوره" برای بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی مدینه منوره از جمله برنامه‌های شاخصی است که برای این عزیزان پیش‌بینی شده است.

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