رایگان شدن مترو و اتوبوس منتفی شد
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران از پس گرفتن طرح «اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی» توسط ارائه دهندگان آن خبر داد.
به گزارش ایلنا، میثم مظفر از خارج شدن «اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی» از دستور جلسه شورای شهر تهران خبر داد و گفت: طرح اصلاح قیمت گذاری بلیت مترو و اتوبوس از سوی ارائه دهندگان آن دو رویکرد اصلی داشت.
وی افزود: ماهیت این طرح ایجاد تفاوت بین شهروندان مسئولیتپذیر و سایر شهروندان بود؛ به طوریکه شهروندانی که در طرح مسئولیت پذیری شهروندی، نسبت به ایفای نقش خود در مسائلی نظیر تکفیک زباله از مبدأ، پرداخت عوارض و دیون شهری و موارد دیگر مسئولیتپذیر بودند، در کنار اقشار نیازمند حمایت و اقشار ضعیف از لحاظ شرایط اقتصادی، از خدمات رایگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
به گزارش شهر، مظفر همچنین تصریح کرد: این دو رویکرد حاکم بر طرح بود اما در صحن شورا با همین دو بند از سوی برخی اعضا مخالفت شد و متأسفانه رأی لازم را به دست نیاورد؛ لذا در نهایت طرح توسط طراحان پس گرفته شد و از دستور صحن خارج شد. چراکه در غیر این صورت خاصیتی نداشت.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: با این حساب و پس گرفتن طرح، عملاً رایگان شدن هزینه بلیط مترو و اتوبوس از دستور کار شورای شهر تهران خارج شده و اجرایی نمیشود.