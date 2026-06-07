ضرورت تعریف الگوی نوین از احداث خوابگاههای دانشجویی
نشست بررسی پروژههای سراهای دانشجویی و صنعتی سازی آشپزخانههای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه ۱۰ آمایشی با حضور مدیران ستادی و معاونان فرهنگی و دانشجویی و مدیران دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهیدبهشتی و علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در سالن شهید احدی وزارت بهداشت برگزار شد.
به گزارش ایلنا از وبدا، این نشست با هدف بررسی وضعیت پروژههای سراهای دانشجویی و صنعتی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه ۱۰ آمایشی با حضور دکتر مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر عبدالرضا دیانی مدیرکل دانشجویی، دکتر ظفری معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر افسانه صادقی معاون اداره کل دانشجویی، سهیل مختاری رئیس اداره رفاهی و جمعی از مسئولان ستادی و نیز معاونان فرهنگی و دانشجویی، مدیران دانشجویی و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهیدبهشتی و علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در سالن شهید احدی وزارت بهداشت برگزار شد.
این جلسات برای اولین بار با حضور مسئولان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاهها و معاونت توسعه مدیریت و منابع و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با معاونین توسعه و فرهنگی دانشجویی دانشگاهها به منظور همافزایی و ارتقای اثربخشی اعتبارات تخصیص یافته برگزار میشود و نخستین جلسه از این سلسله نشستها مربوط به منطقه ۱۰ آمایشی بود.
در این جلسات، آخرین صورت وضعیت منابع مالی و فیزیکی پروژههای فعال مربوط به سراهای دانشجویی و صنعتی سازی آشپزخانهها بررسی میشود و پروژههای بالای ۴۰ درصد سراهای دانشجویی که در سامانههای دفتر فنی و سامانه فرابر اداره کل دانشجویان تطابق دارند، اعتبار دریافت میکنند.
در این نشست تاکید شد اعتبار دریافتی در صورت عملکرد و گزارش هزینه کرد به دانشگاهها تخصیص خواهد یافت و در این جلسات گزارش هزینه اعتبارات از ابتدای دولت چهاردهم و وضعیت فعلی پروژهها توسط هر دانشگاه ارائه شد. همچنین در خصوص پروژههای صنعتیسازی آشپزخانهها به نسبت سرانه دانشجویی و وضعیت موجود، اعتبارات مربوطه صرفا برای دستگاههای اصلی که در متن تفاهمنامه به آن اشاره شده، تخصیص مییابد.
تاکید بر لزوم نشان دار کردن بودجههای فرهنگی و دانشجویی، موضوع خریداری اقلام و تجهیزکردن سراهای دانشجویی، لزوم بهره مندی از ظرفیتهای خیرین، مولد سازی، نهضت ملی مسکن و مالیات نشان دار و مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای خصوصی در تکمیل و احداث سراهای دانشجویی، طرح ملی" اعتبار سنجی خوابگاهها " و طرح " بانک اطلاعاتی خوابگاهها" که اخیرا توسط دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت افتتاح شد و... از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که توسط مدیران و کارشناسان دانشگاههای قطب ۱۰ عنوان شد.
در این نشست حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه موضوع خوابگاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، بر لزوم استمرار برگزاری نشست با مسئولان دانشگاهها با موضوعات خوابگاه و تغذیه تاکید کرد.
وی گفت: مساله خوابگاه بسیار بااهمیت است و دانشگاه ها لازم است که اقدامات بزرگی در حوزه خوابگاهی و رفاهی دانشجویان داشته باشند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: این منابعی که دراختیار ستاد قرار میگیرد، اگرچه به حد نیاز نیست اگر ما بتوانیم به خوبی آن را مدیریت و هزینه کنیم، شاید بتوان گامهای ارزشمندی در تحقق رفاه و آسایش دانشجویان درحوزه اسکان و تغذیه برداریم.
حبیبی خاطرنشان کرد: امسال ما ۱۰۰ درصد افزایش منابع ستادی داشتیم و همچنین یک ونیم همت اوراق با پیگیری های بسیار صندوق رفاه دانشجویان جذب و برای اتمام پروژه های خوابگاهی و رفاهی در سال جاری توزیع گردیده است. تمام تلاش ما این است که این منابع حداقلی که در حوزه دانشجویی، عمرانی و خوابگاه تخصیص داده می شود را برای اسکان و زیست مناسب دانشجویان هزینه کنیم چرا که اعتقاد داریم باید شرایطی ایجاد کنیم که دانشجویان احساس آرامش، امنیت و رفاه داشته باشند و باید محیط خوابگاهی دانشجویان سرشار از رضایتمندی باشد.
وی اقدام اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت در افتتاح دو طرح اخیر با حضور وزیر از جمله سامانه بانک اطلاعاتی جامع خوابگاهی را ستودنی عنوان کرد و گفت: ایجاد این سامانهها باعث نظم بخشی به کارها میشود و باعث انسجام بیشتر در شناخت نیازها و رصد و پایش سراهای دانشجویی توسط ستاد میشود و باعث می شود ستاد و صف در قالب این سامانهها تعامل بیشتری باهم داشته باشند. این احساس آرامش، رفاه و امنیت برای دانشجو رضایت می آورد و این رضایت در تمام شئونات زندگی دانشجویی از جمله تحصیل و امید ونشاط دانشجویان و کاهش آسیبهای ها موثر است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: همچنین باید الگوی نوینی از احداث خوابگاههای دانشجویی استاندارد تعریف کنیم و به سمت خوابگاههای برویم که به صورت یک مجموعه کامل دارای فضای سبز، امکانات رفاهی و ورزشی و تفریحی باشد که برای انجام این اقدامات باید از ظرفیت مولدسازی منابع و ساختمان های مازاد، تهاتر و انتخاب پیمانکاران مناسب و توانمند استفاده کنیم. متمرکزسازی خوابگاههای دانشجویی و زمین های ورزشی و تالارهای چندمنظوره در پردیس های دانشگاهی یک مدل استانداردی است که می توانند دانشگاهها از آن الگو بگیرند تا دانشجو بتواند در محیط خوابگاهی از امکانات رفاهی، ورزشی، فرهنگی بهره مند شود حتی هزینه سرویس و ایاب و ذهاب را به حداقل برسانند.
حبیبی گفت: امیدوارم با همدلی و همراهی، منابعی را که امسال در اختیار داریم با توزیع مناسب برای دانشگاهها در حوزههای دانشجویی و خوابگاهی هزینه کنیم. همچنین تلاش داریم منابع دیگر خارج از وزارتخانه را تامین میکنیم که صحبتهای اولیه آن انجام شده است. ضمن اینکه مذاکره جدی با وزارت راه و شهر سازی انجام شده که بتوانیم از وامها و اعتبارات بانکی برای تکمیل خوابگاههای دانشجویی بهره مند شویم.
وی گفت: علاوه بر منابع بانکی و باید ظرفیت خیرین در حوزه ساخت و تجهیز خوابگاههای دانشجویی بهره مند شد. منابع خیرین می تواند بسیار موثر باشد و هرجایی که خیرین ورود کردند تاثیر گذار بوده اند، ما اکنون ۱۰ هزار تخت خوابگاهی بالای ۵۰ درصد رشد فیزیکی داریم که می توانیم با تمرکز به سرعت آنها را به اتمام برسانیم و وارد چرخه خدمت کنیم امیدوارم این مسیر با کمک شما و همچنین پویش خوابگاه سازی که ایجاد شده انجام پذیرد. حبیبی با اشاره به افتتاح بیمارستان انستیتو کانسر به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های ملی در حوزه درمانی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) اظهار کرد: تمام هزینههای این طرح عمرانی ماندگار را یکی از خیرین داده است و ما نیز میتوانیم از ظرفیت خیرین نیز در این مسیر برای تکمیل و ساخت خوابگاههای دانشجویی، تجهیز خوابگاهها و بهسازی سراهای دانشجویی استفاده کنیم. به هرحال باید دانشجو در محیط خوابگاهی و دانشگاهی مورد تکریم قرار گیرد و احساس آرامش کند تا موقعی که فارغ التحصیل شد، با عشق و رضایت هر چه تمام به مردم و جامعه خدمت کند، فکر مهاجرت به سرش خطور نکند و بیمار خود را مورد احترام و تکریم قرار دهد.
همچنین در این نشست دیانی مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه سلسله نشستها با معاونان فرهنگی و دانشجویی و نیز مدیران دانشجویی دانشگاههای دیگر مناطق آمایشی نیز هر هفته به صورت مرتب طی روزهای یکشنبه و سهشنبه تا پایان تیرماه بر اساس تقویم اعلام شده به دانشگاهها برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این جلسات با هدف هماهنگی و پیگیری کمبودها و رصد وضعیت سراهای دانشجویی و همچنین موضوع طبخ غذا و آشپزخانههای صنعتی دانشگاهها و کمک به بهبود وضعیت دانشگاهها برگزار خواهد شد و در این نشستها مدیران دانشجویی، معاونان فرهنگی و دانشجویی، مدیران بودجه و کارشناسان حوزه خوابگاه و تغذیه گزارشی از وضعیت سراهای دانشجویی مجردی، متاهلی و میزان سرانه دانشجویی و همچنین وضعیت آشپزخانههای صنعتی خود و اقلام درحال خریداری شده ارائه میدهند.
دیانی افزود: همچنین کارشناسان و مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی در نشست مربوطه خود که هر هفته در ستاد برگزار خواهد شد، گزارشی از پروژههای خوابگاهی بالای ۴۰ درصد به ستاد ارائه میدهند تا ما نسبت به رصد و پیشرفت کار آنها مطلع شویم و متناسب با پیشرفت کار، حمایتهای مادی و معنوی خود را برای تحقق نیازهای دانشگاهها در زمینههای خوابگاهی و تغذیه دانشجویی انجام دهیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از سیاستهای معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، پرداخت هدفمند اعتبارات به دانشگاهها بر اساس بازدهی و پیشرفت طرحها و پروژههای عمرانی است، اظهار کرد: خوشبختانه راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی خوابگاهها که اخیرا توسط وزیر بهداشت افتتاح شد، کمک خوبی به ما به لحاظ رصد و پایش وضعیت خوابگاههای دانشجویی مجردی و متاهلی و همچنین خوابگاههای در دست ساخت کرده است و دانشگاهها اطلاعات وضعیت خوابگاههای خود را به روز شده در این سامانه بارگذاری می کنند.
دیانی گفت: در این سلسله نشستها از مسئولان و کارشناسان صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و دفتر منابع فیزیکی وزارتخانه دعوت کردیم که در جمع ما باشند و از وضعیت پروژه های عمرانی مطلع شوند و بعد از اینکه گزارشهایی از عملکرد دانشگاهها دریافت کردیم، اعتبارات و پرداختیهای امسال خود را به صورت هدفمند در قالب تفاهمنامه برای کمک به تجهیز خوابگاههای مجردی و متاهلی و صنعتی سازی آشپزخانهها محقق کنیم.
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت بر اهمیت نشان دار کردن بودجههای معاونت فرهنگی و دانشجویی تاکید کرد و گفت: بخصوص در حوزه خوابگاه دانشجویی، تغذیه و.. باید این بودجهها هدفمند و نشان دار باشد و دانشگاهها باید اعتباراتی که از سوی ستاد و منابع دیگر به دانشگاهها هدایت میشود را در محل تعیین شده هزینه کنند و امسال قصد داریم با انعقاد تفاهمنامه با دانشگاهها، با قوت این موضوع را پیگیری کنیم و با نظارت بیشتر بر اساس پیشرفت کار عمرانی پروژهها، اعتبارات و کمکهای خود را به دانشگاهها پرداخت کنیم.