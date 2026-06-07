هشدار درباره مصرف ویپها؛ آسیب جدی به مغز در سنین زیر ۲۵ سال
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب و نورولوژیست، با هشدار نسبت به افزایش مصرف سیگارهای الکترونیک تأکید کرد: نیکوتین موجود در این محصولات بهشدت اعتیادآور بوده و بهطور مستقیم عملکرد شبکههای عصبی مرتبط با اراده، انگیزه و پاداش را در مغز مختل میکند.
به گزارش ایلنا از وبدا، ایمان ادیبی، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب و نورولوژیست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: در افراد زیر ۲۵ سال، اثرات مصرف ویپ ها میتواند به اختلال جدی در فرآیندهای یادگیری، توجه و تنظیم هیجان منجر شود و به دلیل نبود محدودیتهای مصرف، شدت وابستگی در ویپها حتی بیشتر از سیگارهای سنتی است.
ادیبی، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب و نورولوژیست، در گفتوگو با خبرنگار وبدا درباره سوءمصرف سیگارهای الکترونیک اظهار کرد: پرسش رایج در میان افراد این است که آیا ضرر سیگارهای الکترونیک کمتر از سیگارهای معمولی است یا خیر، اما اساساً باید این سؤال را مطرح کرد که آیا این محصولات بدون خطر هستند یا نه، نه اینکه صرفاً آنها را با سیگار سنتی مقایسه کنیم.
وی ادامه داد: نیکوتین بهشدت اعتیادآور است و بهسرعت ساختارهای عصبی مرتبط با اراده، انگیزه و سیستم پاداش مغز را دستکاری میکند. این فرایند در سیگارهای الکترونیک به دلایل مختلف شدیدتر و سریعتر رخ میدهد، از جمله به دلیل نبود محدودیتهای مصرف و امکان استفاده در هر زمان و مکان.
ادیبی افزود: طعمها و بویهای متنوع در این محصولات باعث افزایش مصرف نیکوتین میشود و همین موضوع خطر وابستگی را بالا میبرد. در افراد زیر ۲۵ سال، مصرف این محصولات میتواند بهشدت بر مغز در حال رشد اثر بگذارد و باعث اختلال در یادگیری، توجه، کنترل هیجان و تکانهها شود.
این نورولوژیست با اشاره به ترکیبات سیگارهای الکترونیک گفت: مطالعات نشان میدهد این محصولات علاوه بر نیکوتین میتوانند حاوی بیش از ۲۰ ماده سمی دیگر باشند و در برخی موارد، میزان نیکوتین جذبشده در بدن حتی از سیگارهای سنتی نیز بیشتر است.
وی ادامه داد: بررسیهای جهانی نشان میدهد مصرف سیگارهای الکترونیک در میان نسل جوان روندی صعودی داشته و میزان شیوع آن از حدود ۱ تا ۲ درصد در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
ادیبی افزود: در بسیاری از کشورها آگاهی عمومی درباره خطرات این محصولات پایین است، در حالی که مصرفکنندگان پس از مدتی دچار وابستگی شدید نیکوتینی میشوند و علائم ترک مانند اضطراب، بیقراری و تحریکپذیری را حتی در محیطهای عادی تجربه میکنند.