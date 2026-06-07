خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درگیری خیابانی فرد سابقه‌دار و همدستانش از باشگاه بدنسازی

درگیری خیابانی فرد سابقه‌دار و همدستانش از باشگاه بدنسازی
کد خبر : 1795300
لینک کوتاه کپی شد.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ از دستگیری عامل اصلی و ۵ نفر از عوامل یک نزاع دسته‌جمعی در محله مختاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در محدوده خیابان کارگر جنوبی که موجب اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت برای اهالی محله مختاری شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار عملیاتی پایگاه هشتم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، این درگیری که ریشه در خصومت‌های شخصی داشت، توسط فردی سابقه‌دار و با فراخوان تعدادی از همدستان خود که همگی از اعضای یک باشگاه بدنسازی بودند، طراحی و اجرا شده است. این افراد با اقداماتی نظیر عربده‌کشی و استفاده از سلاح سرد، آرامش محله را برهم زدند.

ماموران زبده پلیس اطلاعات با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، در مرحله اول عملیات ۵ نفر از عوامل این نزاع را دستگیر کردند. عامل اصلی این درگیری که پس از وقوع حادثه متواری شده و چندین روز در مخفیگاه خود پنهان شده بود، در نهایت طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی توسط پلیس در محدوده میدان منیریه دستگیر شد.

در بازرسی از متهمان، ۳ قبضه سلاح سرد (نیمچه) کشف و ضبط گردید. همچنین بررسی سوابق متهمان نشان داد که سه نفر از آنان دارای سوابق متعدد درگیری و شرارت هستند. در حال حاضر پرونده تکمیل و به همراه تمامی متهمان جهت رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

پلیس اطلاعات فاتب به افراد هنجارشکن و مخلان نظم عمومی هشدار داد که دستگاه قضایی نسبت به سوابق افراد حساسیت ویژه‌ای دارد؛ داشتن سابقه کیفری و تکرار جرم، موجب تشدید مجازات خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی