فوت ۳۵۸ نفر بر اثر حوادث مرتبط با خودروهای شوتی

وی ادامه داد: زمانی که این مؤلفه‌ها در تعاملات اجتماعی با یکدیگر پیوند می‌خورند، رعایت حقوق سایر کاربران راه و جلوگیری از بروز بی‌انضباطی‌های ترافیکی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، در همین راستا، وجود ضمانت‌های اجرایی مؤثر یکی از ارکان اصلی اجرای قوانین است چراکه قانون به تنهایی کافی نیست و این ضمانت‌های اجرایی هستند که رانندگان را به رعایت مقررات ملزم می‌کنند.

کرمی اسد با بیان اینکه در کشور ما سابقه‌ یک قرن در تدوین و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی وجود دارد، گفت: مردم عموماً از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده می‌کنند اما در این میان برخی افراد با سوءاستفاده از وسیله نقلیه که اساساً برای جابه‌جایی ایمن انسان و کالا طراحی شده است، زمینه بروز ناهنجاری‌ها و حوادث خطرناک را فراهم می‌کنند.

وی، خودروهای شوتی را از مصادیق بارز این سوءاستفاده دانست و اظهار کرد: رانندگان این خودروها با ایجاد تغییرات غیرمجاز در پلتفرم وسیله نقلیه، سیستم روشنایی، مشخصات ظاهری، ویژگی‌های فنی و هندلینگ خودرو، آن را از وضعیت استاندارد خارج کرده و برای فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌دهند.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: از آنجا که فعالیت این خودروها ماهیتی غیرمجاز دارد، رانندگان آنها برای فرار از کنترل‌های پلیس، مرتکب انواع تخلفات و رفتارهای پرخطر می‌شوند، این افراد برای جلوگیری از قرار گرفتن در چرخه کنترل پلیس، از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنند و همین مسئله سبب بروز رفتارهای مخاطره‌آمیز و گاه فاجعه‌بار در سطح جاده‌ها می‌شود.

وی، حرکت با سرعت‌های غیرمجاز، انجام حرکات مارپیچ، سبقت‌های خطرناک، پیچیدن ناگهانی مقابل سایر خودروها، ورود به معابر اصلی بدون رعایت حق تقدم و حتی حرکت در خلاف جهت آزادراه‌ها را از جمله شاخص‌ترین رفتارهای رانندگان خودروهای شوتی عنوان کرد و گفت: این افراد در بسیاری از موارد رفتارهایی کاملاً انتحاری از خود بروز می‌دهند که جان خود و سایر کاربران راه را به شدت تهدید می‌کند.

کرمی اسد با تأکید بر اینکه مقابله با این پدیده از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی در سال ۱۴۰۴ بوده است، اظهار کرد: بر اساس دستورهای ابلاغی، پلیس راه، پلیس راهور و سایر یگان‌های انتظامی موظف هستند با رانندگان خودروهای شوتی برخوردی کاملاً قانونی، قاطع و بدون هیچ‌گونه اغماض داشته باشند.

وی با بیان اینکه مقابله با خودروهای شوتی صرفاً یک موضوع انتظامی نیست و سایر دستگاه‌ها نیز در این حوزه مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: رفع برخی مشکلات اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و رسیدگی به عوامل زمینه‌ساز بروز چنین پدیده‌هایی از جمله اقداماتی است که باید از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پلیس راه فراجا با ارائه آمار عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: در نتیجه اقدامات انجام‌شده، میزان تلفات و مصدومان ناشی از تصادفات خودروهای شوتی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است، به طوری که تعداد متوفیان این حوادث ۱۲ درصد و تعداد مجروحان ۸ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه با وجود این کاهش، آمارهای موجود همچنان نگران‌کننده است، ادامه داد: در طول سال ۱۴۰۴، درمجموع ۳۵۸ نفر در تصادفات مرتبط با خودروهای شوتی جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۳۲ نفر، معادل حدود ۸ درصد، افراد غیرمقصر بودند و ۹۲ درصد فوت‌شدگان خود عامل و مسبب اصلی وقوع حادثه محسوب می‌شدند.

کرمی اسد ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۵۱۳ نفر در حوادث مرتبط با خودروهای شوتی مصدوم شدند که ۱۰ درصد آنان غیرمقصر بوده و ۹۰ درصد مصدومان، رانندگان یا سرنشینان خودروهای شوتی و عاملان اصلی وقوع تصادفات بودند.

وی با اشاره به ماهیت فعالیت خودروهای شوتی گفت: رفتار پرخطر رانندگان این خودروها ارتباط مستقیم با محموله‌های غیرقانونی حمل‌شده توسط آنها دارد، این خودروها عمدتاً در ۳ حوزه حمل سوخت قاچاق، حمل کالای قاچاق و قاچاق انسان یا جابه‌جایی اتباع غیرمجاز فعالیت می‌کنند.

رئیس پلیس راه فراجا در تشریح سهم هر یک از این حوزه‌ها در تلفات جاده‌ای اظهار کرد: از مجموع ۳۵۸ فوتی ثبت‌شده در حوادث خودروهای شوتی، ۶۲.۵ درصد مربوط به خودروهایی بوده که در حال حمل سوخت قاچاق بودند و این گروه بیشترین سهم را در تلفات به خود اختصاص داده‌اند.

وی، دلیل اصلی شدت تلفات در این دسته از حوادث را ماهیت محموله‌های سوختی عنوان کرد و گفت: در بسیاری از موارد، به محض وقوع تصادف، واژگونی یا خروج از مسیر، سوخت قاچاق حمل‌شده دچار اشتعال می‌شود و شرایطی بسیار خطرناک و مرگبار را برای سرنشینان خودرو و سایر افراد درگیر در حادثه رقم می‌زند.

سردار کرمی اسد افزود: همچنین ۳۱.۵ درصد از فوتی‌های حوادث خودروهای شوتی مربوط به خودروهایی بوده که اقدام به حمل کالای قاچاق می‌کردند و حدود ۶ درصد دیگر نیز به خودروهای درگیر در قاچاق انسان و جابه‌جایی اتباع غیرمجاز اختصاص داشته است.

رئیس پلیس راه فراجا تأکید کرد: آمارهای موجود به روشنی نشان می‌دهد عامل اصلی حوادث خودروهای شوتی، رفتارهای پرخطر، تخلفات گسترده و بی‌توجهی رانندگان این خودروها به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است،موضوعی که پلیس با تمام توان و بدون هیچ‌گونه اغماض به مقابله با آن ادامه خواهد داد.