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انسداد موقت جاده چالوس به دلیل عبور احشام

انسداد موقت جاده چالوس به دلیل عبور احشام
کد خبر : 1795258
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رئیس پلیس راه راهور فراجا از انسداد موقت محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال در بازه زمانی مشخص به دلیل عبور احشام و کوچ فصلی عشایر خبر داد و مسیرهای جایگزین برای تردد مسافران اعلام شد.

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد در توضیح بیشتر اعلام کرد: محور کرج – چالوس و آزادراه تهران_شمال از ساعت ۱۵ فردا دوشنبه (۱۸ خردادماه) تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه (۱۹ خردادماه) به‌ دلیل عبور احشام و کوچ فصلی عشایر به‌صورت موقت مسدود خواهد بود.

وی با تشریح جزئیات این انسداد افزود: آزادراه تهران – شمال از ابتدای حوزه تهران به‌ طور کامل مسدود بوده و امکان تردد در آن وجود ندارد. همچنین در محور قدیم کرج – چالوس، مسیر از میدان امیرکبیر تا محدوده کندوان برای ترددهای محلی و بومی باز است، اما انسداد اصلی از محدوده کندوان اعمال می‌شود. همچنین از سمت مرزن‌آباد به سمت تهران نیز تردد خودروها امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به هدف این محدودیت ترافیکی تصریح کرد: این انسداد موقت با هدف تسهیل در عبور ایمن احشام و جابجایی دامداران در نظر گرفته شده و رانندگان برای سفر به استان مازندران می‌توانند از محورهای جایگزین شامل هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین – رشت استفاده کنند.

بر اساس گزارش پلیس، سردار کرمی‌اسد در ادامه با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی دامداران گفت: ضروری است دامداران در این بازه زمانی با رعایت کامل اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات هشداردهنده مانند چراغ و فانوس، شرایط دید کافی را برای سایر کاربران جاده فراهم کنند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

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