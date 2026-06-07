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آزمون‌های پایان‌ترم دانشگاه علمی کاربردی مجازی شد

آزمون‌های پایان‌ترم دانشگاه علمی کاربردی مجازی شد
کد خبر : 1795229
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دانشگاه جامع علمی کاربردی با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به صورت مجازی خبر داد.

به گزارش ایلنا، دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در اطلاعیه خود اعلام کرد که پیرو مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و با عنایت به مقتضیات جاری کشور و شیوه برگزاری کلاس‌های آموزشی، ضوابط و سازوکار برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شده و به این شرح ابلاغ می‌شود:

۱. آزمون‌های دروس نظری: تمامی امتحانات دروس نظری در بازه زمانی ۶ تا ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، مطابق با تقویم و برنامه زمان‌بندی مندرج در «سامانه هم‌آوا» و به‌صورت غیرحضوری (برخط/آنلاین) برگزار خواهد شد.

۲. آزمون‌های واحدهای عملی: نحوه برگزاری آزمون‌های دروس عملی، با توجه به اقتضائات استانی و اتخاذ تصمیمات مقتضی از سوی مراکز آموزشی، به‌صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) اجرا می‌شود.

۳. بستر برگزاری آزمون: فرآیند برگزاری آزمون‌ها منحصراً در بستر سامانه‌های آموزشی مجازیِ مرجع که پیش‌تر جهت تشکیل کلاس‌های درسی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، انجام خواهد پذیرفت.

۴. نظارت و راهبری: مسئولیت نظارت بر حسن اجرا و ساماندهی فرآیند برگزاری امتحانات بر عهده واحدهای استانی دانشگاه بوده که با هماهنگی دقیق مراکز آموزشی تابعه صورت می‌پذیرد.

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