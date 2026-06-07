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تلاش برای کاهش انتشار بوی نامطبوع در تهران

تلاش برای کاهش انتشار بوی نامطبوع در تهران
کد خبر : 1795220
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مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران از ساماندهی لکه‌های صنعتی، توسعه حمل‌ونقل پاک و پیگیری رفع بوی نامطبوع جنوب تهران به‌عنوان مهم‌ترین برنامه‌های زیست‌محیطی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسن عباس‌نژاد در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، با اشاره به آغاز هفته محیط‌زیست با شعار «حفظ محیط‌زیست؛ حفظ امنیت ملی» گفت: بیش از ۵۵ درصد مساحت استان تهران در قالب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد و این استان از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی و تنوع زیستی برخوردار است.

وی آلودگی هوا را مهم‌ترین چالش زیست‌محیطی تهران دانست و افزود: توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی پاک، گسترش حمل‌ونقل ریلی و ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجرا برای کاهش آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هواست.

عباس‌نژاد با بیان اینکه بیش از ۵۰ هزار واحد صنعتی در قالب طرح ساماندهی لکه‌های صنعتی مورد پایش و مدیریت قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: رعایت الزامات زیست‌محیطی در این واحد‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا، آب و خاک استان داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران همچنین درباره پیگیری رفع بوی نامطبوع محدوده فرودگاه امام خمینی گفت: ۲۸ کانون مؤثر در انتشار بو شناسایی شده و اقدامات اصلاحی در بخش‌های مختلف از جمله واحد‌های صنعتی، دامداری‌ها، کشتارگاه‌ها و مرکز مدیریت پسماند آرادکوه در حال انجام است.

وی افزود: احداث و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در واحد‌های صنعتی و لبنی، ساماندهی پسماند دامداری‌ها و اجرای طرح‌های مدیریت شیرابه از جمله اقداماتی است که برای کاهش انتشار بو در دستور کار قرار گرفته است.

عباس‌نژاد تأکید کرد: رفع کامل معضلات زیست‌محیطی نیازمند زمان و استمرار اقدامات اصلاحی است و انتظار می‌رود با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، طی سال‌های آینده نتایج ملموس‌تری در کاهش بوی نامطبوع و بهبود شرایط زیست‌محیطی منطقه حاصل شود.

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