وزش باد شدید و گردوخاک در مناطق مختلف کشور

به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، شمال کرمانشاه و همدان، قزوین، شمال استان مرکزی، البرز، شمال تهران، ارتفاعات سمنان، گیلان، مازندران و شمال خراسان شمالی در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

بر پایه این گزارش، شدت بارش‌ها در استان‌های زنجان، قزوین، شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، شرق گیلان و غرب مازندران بیشتر خواهد بود و در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع تگرگ وجود دارد.

همچنین در برخی مناطق شمال شرق، جنوب غرب، مرکز کشور و دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی شده که در مناطق مستعد می‌تواند موجب خیزش گردوخاک شود.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد از بعدازظهر امروز احتمال نفوذ گردوخاک از کشور عراق به بخش‌هایی از مناطق غربی و جنوب غربی کشور وجود دارد.

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