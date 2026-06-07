ترافیک سنگین در محور هراز
جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محورهای پرتردد کشور بهویژه محور هراز و آزادراههای منتهی به تهران خبر داد و نسبت به مهگرفتگی در ارتفاعات محورهای شمالی هشدار داد.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: اکنون محور هراز در مسیر رفت و برگشت و محدوده سهراهی چلاو با ترافیک سنگین صبحگاهی مواجه است.
وی افزود: در آزادراه قزوین – کرج – تهران نیز ترافیک سنگین در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک همچنین محدوده وردآورد گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: آزادراه ساوه – تهران در حدفاصل نسیمشهر تا احمدآباد مستوفی، محور شهریار – تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین – تهران در محدوده قلعهنو نیز دارای بار ترافیکی سنگین هستند.
سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای کشور گفت: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
وی در خصوص شرایط جوی خاطرنشان کرد: در محورهای چالوس و فیروزکوه مهگرفتگی در ارتفاعات وجود دارد و در برخی محورهای استان مازندران نیز بارش باران و مهگرفتگی گزارش شده است. سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا یادآور شد: محور پاتاوه – دهدشت همچنان به عنوان محور مسدود غیرشریانی در فهرست انسدادهای جادهای کشور قرار دارد.
سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و توجه کامل به جلو، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی مطلع شوند.