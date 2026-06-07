عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاری ایلنا درباره اعتراض دانش‌آموزان به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یک قانونی تحت عنوان سنجش و پذیرش حدود ده سال پیش توسط مجلس وضع شده است که درباره تاثیر سوابق تحصیلی بوده است و قانون مذکور آن‌گونه که باید اجرا نشده است و در پی آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییراتی را در این زمینه ایجاد کرده است. در حال حاضر، مسئولیت پاسخگویی در این موضوع بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

این نماینده مجلس افزود: این شورا همچنان بر مواضع خود در خصوص تأثیر معدل بر آزمون کنکور پافشاری می‌کند و به دنبال تحقق نظرات خود در این زمینه است. طبق قوانین موجود، هنگامی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک موضوع ورود می‌کند، مجلس معمولاً در آن زمینه دخالت نمی‌کند و شورا باید پاسخگو باشد.

فیاضی در ادامه خاطرنشان کرد: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در شبکه خبر تلویزیون حاضر شد و بار دیگر بر مواضع خود به طور قاطعانه و جدی تأکید کرد و متاسفانه اظهار داشت که فقط دو نفر از نمایندگان مجلس با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالف هستند. در حالی که اینگونه نیست و نمایندگان مجلس عموماً بر این باورند که تصمیمات اتخاذ شده باید به مرحله اجرا درآید. با این حال، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان بر نظرات پیشین خود پافشاری می‌کند.

وی در پایان گفت: دانش آموزان به مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض دارند و توصیه ما این است که دانش آموزان دست از اعتراضات بردارند و بروند درس شان را بخوانند، چون دیگر چاره‌ای نیست و اعتراضات فایده‌ای ندارد.

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