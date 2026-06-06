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بهار امسال ۲ درجه خنک‌تر از سال گذشته بود؛ تابستانی گرم در راه است

بهار امسال ۲ درجه خنک‌تر از سال گذشته بود؛ تابستانی گرم در راه است
کد خبر : 1795080
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رئیس سازمان هواشناسی گفت: با وجود کاهش دمای کشور در بهار امسال نسبت به سال گذشته، پیش‌بینی‌ها از تابستانی گرم‌تر از حد معمول و تداوم ضرورت مدیریت مصرف آب حکایت دارد.

به گزارش ایلنا، سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به شرایط جوی کشور اظهار کرد: میانگین دمای کشور در بهار امسال حدود ۲ درجه سانتی‌گراد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

وی افزود: سال گذشته در همین بازه زمانی میانگین دمای کشور حدود ۲.۵ درجه بالاتر از نرمال بود، در حالی که این رقم امسال به حدود نیم درجه بالاتر از نرمال کاهش یافته است.

به گفته خانم تاجبخش ، کشور در فصل بهار بارش‌های مناسبی را تجربه کرده و میزان بارندگی‌ها در مجموع حدود ۳ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است. بخش‌های غربی کشور از جمله مناطقی هستند که بارش‌های مطلوبی دریافت کرده‌اند.

رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه شرایط منابع آبی در همه نقاط کشور یکسان نیست، تصریح کرد: استان تهران، مشهد، استان مرکزی، همدان و بخش‌هایی از دامنه جنوبی البرز همچنان با محدودیت منابع آب و شرایط نامناسب بارشی مواجه هستند و مدیریت مصرف آب در این مناطق باید با جدیت ادامه یابد.

وی درباره وضعیت پیش‌رو نیز گفت: انتظار می‌رود تا پایان فصل بهار شرایط دمایی و بارشی کشور تغییر محسوسی نداشته باشد، اما بر اساس الگو‌های اقلیمی و تغییرات بزرگ‌مقیاس جوی، تابستان امسال گرم‌تر از میانگین بلندمدت پیش‌بینی می‌شود.

به گفته سحر تاجبخش، عبور موج‌های گرمایی از مناطق مختلف کشور در ماه‌های آینده محتمل است و همین موضوع ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب به‌ویژه در بخش‌های شرب و کشاورزی را دوچندان می‌کند.

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