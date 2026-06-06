پای هلال احمر به بورس باز شد
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری هلال احمر گفت: عرضه اولیه سهام شرکت کشت و صنعت هلال (زهلال) برگزار شد و در آن ارزش نهایی شرکت ۱۳۱۵ میلیارد تومان و ارزش هر سهم ۲۶۳۰ تومان اعلام شد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد شرکت سرمایهگذاری هلال احمر، افزود: این مجموعه مسیر تازهای را برای افزایش شفافیت، پاسخگویی و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه آغاز کرده است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری هلال احمر ادامه داد: ورود شرکتهای زیرمجموعه به بورس بخشی از برنامه کلان هلدینگ برای ارتقای بهرهوری داراییها و استقرار نظام حکمرانی شرکتی است.
وی با بیان اینکه حضور در بازار سرمایه برای هلال احمر یک الزام و تکلیف محسوب میشود، تصریح کرد: عرضه اولیه شرکتها پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مرحلهای جدید از مسئولیتپذیری است؛ زیرا از این پس عملکرد شرکتها به صورت مستمر از سوی سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه ارزیابی خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش شرکت کشت و صنعت هلال در حوزه امنیت غذایی کشور، بازار سرمایه را بستری برای کشف ارزش واقعی شرکتها، تخصیص بهینه منابع و ارتقای استانداردهای مدیریتی دانست و گفت: توسعه فعالیتهای اقتصادی، تقویت ساختارهای مدیریتی و استقرار اصول حاکمیت شرکتی در اولویت برنامههای این مجموعه قرار دارد.
فلاح از تدوین برنامهای سه تا چهار ساله برای ورود سایر شرکتهای زیرمجموعه هلال احمر به بازار سرمایه خبر داد و گفت: در این چارچوب، شرکت سرمایهگذاری هلال احمر نیز تا سال ۱۴۰۸ در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: فرآیندهای حقوقی و قانونی این تغییر ساختار (تبدیل شدن به یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس) در حال انجام بوده و عرضه اولیه سهام شرکت کشت و صنعت هلال نیز طی روزهای آینده انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری هلال احمر به تشریح برنامههای توسعهای این هلدینگ نظیر آمادهسازی سایر زیرمجموعهها برای ورود به بورس پرداخت و تصریح کرد: با رفع موانع ساختاری، شرکت ساختمانی مجموعه نیز میتواند در سال آینده به استانداردهای لازم برای حضور در بازار سرمایه دست یابد.
وی از برنامه هلدینگ برای ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خبر و ادامه داد : استفاده از برخی اراضی تحت اختیار مجموعه برای احداث نیروگاههای خورشیدی و تولید برق، بخشی از راهبرد مولدسازی و مدیریت بهینه داراییها، تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری و کمک به رفع ناترازی انرژی کشور خواهد بود.
فلاح درباره برنامههای توسعهای شرکت کشت و صنعت هلال گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و در مراحل بعد از محل مطالبات حالشده سهامداران در دستور کار قرار دارد. همچنین طرحهای توسعهای بخش دامپروری با هدف افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش (از طریق ایجاد صنایع تبدیلی) و افزایش سودآوری این شرکت اجرا خواهد شد.
وی افزود: در دو تا سه سال آینده، شرکت کشت و صنعت هلال با بهرهگیری از ظرفیتهای جدید بهویژه در بخش دامپروری، بازدهی و سودآوری پایدارتری برای سهامداران ایجاد کند
فلاح در پاسخ به پرسشی درباره طولانی شدن فرآیند عرضه اولیه شرکت کشت و صنعت هلال، با اشاره به تغییرات مدیریتی، مسائل مرتبط با سجام، موضوعات حقوقی و برخی کاستیهای اجرایی در شرکت سرمایهگذاری هلال احمر و جمعیت هلال احمر، این عوامل را از دلایل اصلی تأخیر در عرضه عنوان کرد و گفت طی شش ماه گذشته اقدام لازم برای تسریع این فرآیند انجام شده است.
همچنین جواد صادقیپناه، مشاور اقتصادی شرکت سرمایهگذاری هلال احمر، درباره کاهش سود خالص شرکت کشت و صنعت هلال از ۱۶۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ توضیح داد که تأخیر در اعلام نرخ دولتی شیر بر عملکرد مالی شرکت تأثیرگذار بوده، اما این موضوع در سال ۱۴۰۴ جبران شده است.