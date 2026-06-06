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در۲۴ ساعته گذشته؛

۶ میلیون نفر از کالابرگ استفاده کردند

۶ میلیون نفر از کالابرگ استفاده کردند
کد خبر : 1794979
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معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: در ۲۴ ساعته گذشته حدود ۶ میلیون نفر از کالابرگ الکترونیکی خود استفاده کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: در ۲۴ ساعته گذشته حدود ۶ میلیون نفر از کالابرگ الکترونیکی خود استفاده کرده‌اند.

کالابرگ خرداد مانند ماه های گذشته با مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر شارژ شده است. 

سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها  ۰، ۱ و ۲ است می توانند در فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور از کالابرگ خود استفاده کنند. همچنین خانوارهایی که انتهای کد ملی آن ها ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ خرداد  و هموطنانی که رقم پایانی کد ملی آ نها  ۷، ۸ و ۹ است از ۲۵ خرداد می توانند از اعتبار کالابرگ الکترونیکی خود استفاده کنند.

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