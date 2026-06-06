اعطای کرسی علوم شناختی یونسکو به موسسه آموزش عالی علوم شناختی ایران
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، با اعلام خبر استقرار کرسی یونسکو در علوم شناختی در مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی ایران، این رویداد را نقطه عطفی در دیپلماسی علمی کشور و نشانهای از اعتماد نهادهای بین المللی به توانمندیهای ایران در این حوزه اقتدارآفرین دانست.
به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، عطاءاله پورعباسی با اشاره به تصویب رسمی این کرسی از سوی یونسکو تأکید کرد: این کرسی نه تنها یک موفقیت ملی، بلکه یک دستاورد منحصربهفرد منطقهای است. در حال حاضر، این مرکز در سطح منطقه و قاره آسیا، تنها در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و این فرصتی استثنایی برای رهبری علمی منطقه در حوزه مطالعات میان رشتهای ذهن، هوش مصنوعی و فناوریهای عصبی و شناختی محسوب میشود.
وی افزود: کرسی یونسکو در علوم شناختی با هدف پر کردن شکاف میان پژوهشهای آکادمیک و کاربردهای عملی، و ایجاد پیوند میان دانشگاهها، مراکز بالینی و صنعت طراحی شده است. این کرسی میتواند پژوهشهای آزمایشگاهی را به راهکارهای عینی برای بهبود سلامت روان و رفاه بشری تبدیل کند.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، این موفقیت را مرهون تلاشهای بنیانگذار فقید ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و موسسه آموزش عالی علوم شناختی، شهید دکتر کمال خرازی، دانست و گفت: از ابتدا بنیان این مؤسسه بر تربیت متخصصان ماهر و حمایت از فناوریهای نوآورانه استوار بود. استقرار این کرسی، میراث ماندگار آن مرحوم در زیستبوم علوم شناختی و اعتلای دیپلماسی علمی و فناورانه است.
پورعباسی در پایان با اظهار این که تقویت چنین کرسیهایی در یونسکو، فرصتی برای همکاریهای علمی بینالمللی بدون حاشیههای سیاسی فراهم میکند و نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش بومی، میتواند در عالیترین نهادهای علمی جهان حضوری مؤثر و الهامبخش داشته باشد، از مدیران، اساتید و کلیه همکاران موسسه آموزش عالی علوم شناختی که در روند تحقق و استقرار این کرسی در کشور تلاش نمودهاند تقدیر و تشکر کرد.
بر اساس این گزارش، سازمان یونسکو سهراب حاجیزاده، رئیس مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی را به عنوان دارنده کرسی، و مهدیه کرمی، مدیر آموزش مؤسسه را به عنوان استادیار و همکار کرسی منصوب کرده است.