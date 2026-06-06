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انتقال ۱۱ مصدوم به مراکز درمانی تهران با اورژانس هوایی

انتقال ۱۱ مصدوم به مراکز درمانی تهران با اورژانس هوایی
کد خبر : 1794861
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رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۶ هزار و ۳۹۹ ماموریت اورژانس در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته از ۹ الی ۱۵ خرداد مجموع ۲۶۳۹۹ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران دیسپچ ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۳۱۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۵۶۴ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۶۳۵۲ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده در هفته گذشته، ۵۲۴۹ مورد حوادث ترافیکی ۱۹.۹درصد از کل ماموریت ها و ۲۱۱۵۰ مورد ۸۰.۱ درصد از کل ماموریت ها حوادث غیر ترافیکی بوده است.

به گفته وی؛ اورژانس هوایی ۱۳ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۱۱ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

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