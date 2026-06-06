به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری گفت: پایش مستمر مناطق تحت مدیریت توسط محیط‌بانان سبزکوه منجر به ثبت یک رخداد نادر بیولوژیک در حیات وحش این منطقه شد.

محسن کریمی افزود: در این پایش‌ها، پدیده چهارقلو زایی یک رأس بز وحشی در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه توسط محیط‌بانان ثبت و مستندسازی شد.

وی ادامه داد: این رویداد نشان‌دهنده شرایط مساعد زیستی و وضعیت مطلوب زیستگاه در منطقه است و حاصل تلاش، هوشیاری و حضور مستمر محیط‌بانان در عرصه‌های طبیعی محسوب می‌شود.

کریمی با قدردانی از تلاش محیط‌بانان و عوامل اجرایی این ثبت خاطرنشان کرد: چنین مشاهداتی شاخص مهمی برای ارزیابی سلامت اکوسیستم و موفقیت برنامه‌های حفاظتی در مناطق تحت مدیریت به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: پایش‌های میدانی و مستمر در تمامی مناطق حفاظت‌شده استان برای بررسی وضعیت حیات‌وحش و صیانت از تنوع زیستی با جدیت ادامه خواهد داشت.

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