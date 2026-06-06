جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی به بیماران؛ اولویت اصلی نظام سلامت
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، گفت: جلوگیری از هرگونه تحمیل هزینه اضافی به بیماران، از اولویتهای اصلی نظام سلامت است.
به گزارش ایلنا از وبدا، نشست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، با حضور مدیران و کارشناسان اداره نظارت ستاد وزارت بهداشت و مشارکت وبیناری مدیران و کارشناسان ادارات نظارت و اقتصاد درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.
در این نشست، قوانین، آییننامهها و ابلاغیههای مرتبط با امور نظارتی در حوزه رعایت تعرفههای خدمات سلامت به صورت مبسوط تشریح شد و با ارائه مثالها و مصادیق کاربردی، ابعاد مختلف نحوه رسیدگی به تخلفات تعرفهای مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین یکی از پروندههای محرز تخلف تعرفهای مربوط به یک مؤسسه رادیولوژی به همراه اقدامات انجام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی ذیربط، با هدف تبیین رویههای صحیح نظارتی و برخورد با تخلفات، مرور و تحلیل شد.
در این جلسه بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی به پروندههای مرتبط با «تحمیل هزینه اضافه به بیماران» و همچنین استانداردسازی اقدامات انتظامی و تعزیراتی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور تأکید شد.
سیدحسین حاجیمیرزایی، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق بیماران و ارتقای نظام نظارت بر ارائه خدمات درمانی، اظهار داشت: برگزاری مستمر صبحگاههای نظارت، بستری مناسب برای همافزایی، تبادل تجربیات و ایجاد رویههای یکسان در حوزه نظارت بر خدمات درمانی است و میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت رسیدگی به تخلفات و حمایت از حقوق مردم ایفا کند.
وی افزود: رعایت دقیق تعرفههای مصوب و جلوگیری از هرگونه تحمیل هزینه اضافی به بیماران از اولویتهای اصلی نظام سلامت است و دانشگاههای علوم پزشکی باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، نسبت به شناسایی، پیگیری و برخورد مؤثر با تخلفات احتمالی اقدام کنند.
بنابر این گزارش، در سال گذشته، متهمان حدود ۱۳۰۰ پرونده با موضوع «تحمیل هزینه اضافه به بیماران» از سوی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.