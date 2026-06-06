نجات ۴۱ نفر از شرایط مخاطرهآمیز
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر از امدادرسانی نیروهای عملیاتی این جمعیت به ۷۸۷ مصدوم در حوادث مختلف کشور طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد و گفت: ۲۵۶ نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.
امدادرسانی هلالاحمر به ۷۸۷ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته
تهران- ایرنا- معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر از امدادرسانی نیروهای عملیاتی این جمعیت به ۷۸۷ مصدوم در حوادث مختلف کشور طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد و گفت: ۲۵۶ نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش ایلنا از جمعیت هلالاحمر، محمدحسین کبادی با تشریح عملکرد نیروهای امدادی این جمعیت در فاصله زمانی ۱۳ تا ۱۵ خردادماه اظهار کرد: در این مدت، ۲ هزار و ۸۰۱ امدادگر و نجاتگر در قالب ۷۴۴ تیم عملیاتی در ماموریتهای امدادی سراسر کشور مشارکت داشتند.
وی افزود: طی این مدت ۷۸۷ نفر در حوادث مختلف مصدوم شدند که از این تعداد، ۲۵۶ نفر برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۸۳ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر ادامه داد: همچنین در عملیاتهای نجات فنی و رهاسازی، ۴۱ نفر از شرایط مخاطرهآمیز نجات یافتند.
کبادی با اشاره به دیگر خدمات ارائه شده از سوی نیروهای امدادی گفت: در این بازه زمانی، ۱۵ نفر به مناطق و اماکن امن منتقل شدند و یک دستگاه خودرو گرفتار در حوادث طبیعی نیز توسط نیروهای عملیاتی رهاسازی شد.
وی با تاکید بر آمادگی شبانهروزی نیروهای امدادی هلالاحمر خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی این جمعیت در سراسر کشور به صورت مستمر برای ارائه خدمات در حوادث و سوانح مختلف آماده هستند.