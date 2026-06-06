به گزارش ایلنا از جمعیت هلال‌احمر، محمدحسین کبادی با تشریح عملکرد نیروهای امدادی این جمعیت در فاصله زمانی ۱۳ تا ۱۵ خردادماه اظهار کرد: در این مدت، ۲ هزار و ۸۰۱ امدادگر و نجاتگر در قالب ۷۴۴ تیم عملیاتی در ماموریت‌های امدادی سراسر کشور مشارکت داشتند.

وی افزود: طی این مدت ۷۸۷ نفر در حوادث مختلف مصدوم شدند که از این تعداد، ۲۵۶ نفر برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۸۳ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: همچنین در عملیات‌های نجات فنی و رهاسازی، ۴۱ نفر از شرایط مخاطره‌آمیز نجات یافتند.

کبادی با اشاره به دیگر خدمات ارائه شده از سوی نیروهای امدادی گفت: در این بازه زمانی، ۱۵ نفر به مناطق و اماکن امن منتقل شدند و یک دستگاه خودرو گرفتار در حوادث طبیعی نیز توسط نیروهای عملیاتی رهاسازی شد.

وی با تاکید بر آمادگی شبانه‌روزی نیروهای امدادی هلال‌احمر خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی این جمعیت در سراسر کشور به صورت مستمر برای ارائه خدمات در حوادث و سوانح مختلف آماده هستند.