معاون وزارت علوم:
جهان علم از انحصار غرب خارج شده است
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، رایزنان علمی را حلقه اتصال دیپلماسی علمی و فرهنگی ایران دانست و گفت: در شرایطی که جهان علم از انحصار غرب خارج شده است، تقویت ارتباط دانشگاههای ایرانی با منطقه، شرق آسیا و جهان اسلام باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاست علمی کشور تبدیل شود.
به گزارش ایلنا از سازمان امور دانشجویان، دومین نشست مشترک رایزنان علمی کشور به همت معاونت بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان و با حضور سعید حبیبا، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، و عباس قنبریباغستان، معاون بورس و امور دانشجویان خارج، به صورت برخط برگزار شد.
در این نشست، وحید شالچی با تأکید بر ضرورت گسترش تعاملات فرهنگی و علمی با کشورهای منطقه اظهار کرد: رایزنان علمی به دلیل اشراف و تجربه میدانی خود میتوانند نقش مؤثری در طراحی و پیگیری همکاریهای فرهنگی دانشگاهی ایفا کنند.
وی افزود: مطالبه و ظرفیت قابل توجهی برای اجرای برنامههای فرهنگی مشترک وجود دارد و تجربههایی مانند برگزاری «هفته فرهنگ» در دانشگاهها نشان داده است که دانشجویان ایرانی علاقهمندی زیادی به ارتباطات فرهنگی دارند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به ظرفیت دیپلماسی عمومی در بستر تعاملات دانشگاهی گفت: در برخی حوزهها تداوم تمدنی و پیوندهای فرهنگی وجود دارد و این موضوع میتواند فرصتهای مهمی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. کشورهایی در حوزه ایران فرهنگی و همچنین کشورهایی مانند عراق، از جمله عرصههایی هستند که زمینههای فراوانی برای برگزاری رخدادهای مشترک و تقویت ارتباطات دوجانبه فراهم میکنند.
وی ادامه داد: یکی از دغدغههای ما، تقویت شبکه تعاملات علمی و دانشگاهی در منطقه است؛ چراکه با وجود ظرفیتها و علایق مشترک، این شبکه به اندازه کافی شکل نگرفته است اما با راهبری و همراهی رایزنان علمی میتوان این شبکهها را میان استادان، دانشجویان و دانشگاهها توسعه داد.
شالچی با اشاره به علاقهمندی دانشگاههای مناطق مرزی برای همکاریهای علمی و فرهنگی افزود: دانشگاههای استانهای مرزی آمادگی بالایی برای ارتباط با همسایگان دارند؛ برای مثال دانشگاههای سیستان و بلوچستان برای همکاری با شبهقاره هند، دانشگاههای شمالغرب برای تعامل با دانشگاههای قفقاز و آناتولی و دانشگاههای جنوب کشور برای توسعه ارتباطات با کشورهای عربی علاقهمند هستند.
وی همچنین با یادآوری تجربه برگزاری بینالمللی جشنواره «حرکت» (جشنواره انجمنهای علمی دانشجویی) گفت: احیای چنین تجربههایی، حتی با وجود محدودیتهای مالی، امکانپذیر است و در بسیاری موارد، طرفهای خارجی نیز برای مشارکت و تأمین بخشی از هزینهها اعلام آمادگی میکنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، ظرفیت همکاری با کشورهای همزبان را نیز مهم دانست و افزود: کانونهای شعر و ادب و برنامههای فرهنگی مشترک با کشورهایی مانند افغانستان و تاجیکستان میتواند در قالب حضوری و مجازی برگزار شود و به پویایی مبادلات فرهنگی کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت برجستهسازی همکاریهای علمی با کشورهای غیر غربی تصریح کرد: جهان علمی محدود به اروپا و آمریکا نیست و با تحولات سالهای اخیر بهویژه در شرق آسیا، ظرفیتهای جدیدی برای تبادلات علمی فراهم شده است. توسعه این همکاریها میتواند نگاه عمومی را نسبت به تحریمها تعدیل کرده و نشان دهد جهان، فرصتهای متنوعی برای تعامل و همکاری دارد.
شالچی در پایان، دو بستر «انجمنهای علمی دانشجویی» و «کانونهای فرهنگی و هنری» را از مهمترین ظرفیتها برای پیشبرد برنامههای مشترک دانست و گفت: انجمنهای علمی میتوانند زمینه برگزاری کنفرانسها و نشریات مشترک را فراهم کنند و کانونهای فرهنگیـهنری نیز نقش مؤثری در تقویت ارتباطات فرهنگی ایفا خواهند کرد.
وی با تأکید بر اولویت همکاری با کشورهای منطقه از جمله ترکیه، قطر و پاکستان، آمادگی وزارت علوم را برای همکاری و هماهنگی با رایزنان علمی اعلام کرد.