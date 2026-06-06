۱۲ زائر ایرانی در عربستان بستری هستند

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مراجعات زائران در مراکز درمانی تحت پوشش هلال‌احمر مدیریت و درمان شده است، افزود: از مجموع خدمات ارائه‌شده، حدود ۷۰ هزار مورد مربوط به ویزیت پزشک عمومی، ۲۰ هزار مورد ویزیت تخصصی، ۲۶ هزار مورد خدمات پرستاری و بیش از ۷۲ هزار خدمت دارویی بوده است.

جنگجو ادامه داد: خدمات سلامت‌محور در حج تنها به ویزیت و درمان محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، مراقبتی، دارویی، پرستاری و پیگیری درمانی را دربر می‌گیرد که از ابتدای ورود زائران به عربستان آغاز شده و تا پایان حضور آنان در این کشور ادامه خواهد داشت.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت با تأکید بر تداوم فعالیت مراکز درمانی ایرانی در عربستان گفت: در حال حاضر پنج درمانگاه فعال در مکه مکرمه به همراه یک پلی‌کلینیک تخصصی در حال ارائه خدمات به زائران هستند و این مراکز تا آخرین روز حضور زائران ایرانی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی افزود: روند بازگشت نیروهای درمانی نیز متناسب با خروج کاروان‌ها برنامه‌ریزی شده است و کادر درمان تا زمانی که زائران در عربستان حضور دارند، خدمات لازم را ارائه خواهند کرد.

جنگجو همچنین درباره خدمات درمانی در مدینه اظهار کرد: برای تعداد محدودی از زائرانی که هنوز به مدینه اعزام نشده‌اند و در روزهای پایانی عملیات حج به این شهر مشرف خواهند شد، تیم‌ پزشکی و درمانی پیش‌بینی شده و در کنار آنان حضور خواهند داشت تا خدمات مورد نیاز را ارائه کنند.

وی در ادامه به وضعیت بستری زائران اشاره کرد و گفت: از ابتدای عملیات حج تاکنون ۲۵۴ زائر ایرانی برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به مراکز درمانی سعودی منتقل شده‌اند که خوشبختانه اکثر آنان پس از طی مراحل درمانی ترخیص شده‌اند.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت افزود: تا عصر دیروز فقط ۱۲ زائر در مراکز درمانی عربستان بستری هستند و با توجه به روند مطلوب درمان، انتظار می‌رود این افراد نیز به تدریج پس از بهبودی ترخیص شوند.

جنگجو درباره اعزام بیماران به کشور نیز گفت: تاکنون ۱۹ بیمار به همراه همراهان خود که در مجموع ۲۸ نفر را شامل می‌شوند، برای ادامه روند درمان به ایران منتقل شده‌اند. این افراد پس از ورود به کشور در صورت نیاز به خدمات تخصصی بیشتر، با هماهنگی‌های انجام‌شده و تحت پوشش بیمه، درمان خود را در مراکز درمانی داخل کشور ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به شایع‌ترین بیماری‌های زائران اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین مراجعات مربوط به بیماری‌های تنفسی، سرماخوردگی و عوارض ناشی از آن است. همچنین برخی زائران به دلیل پیاده‌روی‌های طولانی و فعالیت‌های فیزیکی، با مشکلات اسکلتی و عضلانی مواجه می‌شوند.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت از زائران خواست با رعایت دقیق توصیه‌های بهداشتی، از بروز بیماری‌ها پیشگیری کنند و گفت: استفاده از ماسک در محیط‌های پرتجمع، شست‌وشوی مکرر دست‌ها، مصرف مایعات کافی و استراحت مناسب از جمله مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی برای حفظ سلامت زائران در روزهای باقی‌مانده از سفر حج است.

وی تأکید کرد: مجموعه مرکز پزشکی حج و زیارت و کادر درمانی مستقر در عربستان تا آخرین لحظه حضور زائران ایرانی در سرزمین وحی در کنار آنان خواهند بود و ارائه خدمات درمانی و سلامت‌محور بدون وقفه ادامه خواهد داشت.