ترافیک سنگین در محور هراز و آزادراههای منتهی به تهران
جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور هراز و برخی آزادراهها و محورهای منتهی به تهران خبر داد و گفت: در سایر محورهای مواصلاتی کشور تردد به صورت روان در جریان است.
به گزارش روز شنبه ایلنا از پلیس راه راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و در محدودههای هراز و سهراهی چلاو سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه قزوین -کرج نیز ترافیک سنگین صبحگاهی در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک جریان دارد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: محور شهریار- تهران نیز در اکثر مقاطع با ترافیک سنگین صبحگاهی مواجه است و رانندگان در این مسیر با کاهش سرعت و افزایش زمان سفر روبهرو هستند.
سرهنگ محبی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه ساوه - تهران خبر داد و گفت: در محدودههای دهشاد و احمدآباد مستوفی بار ترافیکی قابل توجهی مشاهده میشود.
وی خاطرنشان کرد: در سایر محورهای مواصلاتی کشور تردد روان است و رانندگان میتوانند پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای احتمالی تردد مطلع شوند.