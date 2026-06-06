وی افزود: در آزادراه قزوین -کرج نیز ترافیک سنگین صبحگاهی در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: محور شهریار- تهران نیز در اکثر مقاطع با ترافیک سنگین صبحگاهی مواجه است و رانندگان در این مسیر با کاهش سرعت و افزایش زمان سفر روبه‌رو هستند.

سرهنگ محبی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه ساوه - تهران خبر داد و گفت: در محدوده‌های دهشاد و احمدآباد مستوفی بار ترافیکی قابل توجهی مشاهده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سایر محورهای مواصلاتی کشور تردد روان است و رانندگان می‌توانند پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های احتمالی تردد مطلع شوند.