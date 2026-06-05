رئیس سازمان اورژانس کشور:
بازتوانی ناوگان اورژانس برای شرایط بحرانی در حال انجام است
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به آسیبدیدگی بخشی از ناوگان امدادی در جنگ اخیر، از آغاز روند بازتوانی، بازسازی و جایگزینی تجهیزات آسیبدیده خبر داد و تأکید کرد خدمات اورژانس در سراسر کشور بدون وقفه در حال ارائه است.
به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، از آسیبدیدگی بخشی از ناوگان امدادی در جنگ اخیر خبر داد و گفت: در این جنگ، حدود 61 دستگاه آمبولانس آسیب دید که بخشی از آنها خودروهای پشتیبانی بودند. از این تعداد، حدود 46 دستگاه آمبولانس، سه دستگاه اتوبوسآمبولانس، چهار فروند بالگرد و یک فروند آمبولانس دریایی که مربوط به جزیره هرمز بود، آسیبهای بسیار جدی دیدند.
وی افزود: برنامهریزی کردهایم که بخشی از این تجهیزات را با انجام تعمیرات عملیاتی کنیم، اما تعدادی از آنها قابل تعمیر نیستند و بهطور کامل از بین رفتهاند و باید جایگزین شوند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: مکاتباتی با سازمان مدیریت بحران و سازمان برنامه و بودجه انجام شده و قرار شده اعتباری از سوی مدیریت بحران در اختیار سازمان اورژانس قرار گیرد تا بخشی از آن صرف ریکاوری و بازسازی و بخشی دیگر برای خرید تجهیزات جدید و تحویل به دانشگاههای علوم پزشکی هزینه شود.
میعادفر با تأکید بر تداوم ارائه خدمات گفت: این آمادگی و توانایی را داریم که علاوه بر خدمات مرتبط با جنگ و سایر حوادث ناشی از آن، خدمات عادی را نیز به مردم ارائه دهیم. خدمات بدون وقفه در حال ارائه است و بازتوانی نیز در حال انجام است تا اگر دشمن اقدام نابهخردانهای انجام دهد و دوباره وارد جنگ شود، بتوانیم این خدمات را بهتر از گذشته ارائه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که پس از جنگ 12 روزه در جنگ اخیر خدمات خوبی ارائه شد، امیدواریم در صورت نیاز بتوانیم خدمات بهتری به مردم عزیز ارائه دهیم.