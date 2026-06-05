بازتوانی ناوگان اورژانس برای شرایط بحرانی در حال انجام است

وی افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بخشی از این تجهیزات را با انجام تعمیرات عملیاتی کنیم، اما تعدادی از آن‌ها قابل تعمیر نیستند و به‌طور کامل از بین رفته‌اند و باید جایگزین شوند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: مکاتباتی با سازمان مدیریت بحران و سازمان برنامه و بودجه انجام شده و قرار شده اعتباری از سوی مدیریت بحران در اختیار سازمان اورژانس قرار گیرد تا بخشی از آن صرف ریکاوری و بازسازی و بخشی دیگر برای خرید تجهیزات جدید و تحویل به دانشگاه‌های علوم پزشکی هزینه شود.

میعادفر با تأکید بر تداوم ارائه خدمات گفت: این آمادگی و توانایی را داریم که علاوه بر خدمات مرتبط با جنگ و سایر حوادث ناشی از آن، خدمات عادی را نیز به مردم ارائه دهیم. خدمات بدون وقفه در حال ارائه است و بازتوانی نیز در حال انجام است تا اگر دشمن اقدام نابه‌خردانه‌ای انجام دهد و دوباره وارد جنگ شود، بتوانیم این خدمات را بهتر از گذشته ارائه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که پس از جنگ 12 روزه در جنگ اخیر خدمات خوبی ارائه شد، امیدواریم در صورت نیاز بتوانیم خدمات بهتری به مردم عزیز ارائه دهیم.