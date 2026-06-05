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تردد اسکوتر‌های برقی بدون پلاک ممنوع شد

تردد اسکوتر‌های برقی بدون پلاک ممنوع شد
کد خبر : 1794514
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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که تردد اسکوتر‌های ایستاده و نشسته بدون پلاک در خیابان‌ها و معابر به جز بوستان‌ها و مسیر‌های ویژه ممنوع است.

به گزارش ایلنا، سردار موسوی پور افزود که در حال حاضر پلیس تنها می‌تواند از تردد این اسکوتر‌ها جلوگیری کند، زیرا هنوز سازوکار قانونی برای ثبت تخلف یا اعمال قانون نسبت به این وسایل وجود ندارد.

وی هشدار داد که در صورت وقوع تصادف، وضعیت حقوقی راکبان اسکوتر‌های برقی می‌تواند پیچیده‌تر از رانندگان خودرو و موتورسیکلت باشد، چراکه این وسایل نه مشمول پلاک‌گذاری هستند و نه از سازوکار‌های متعارف بیمه‌ای برخوردارند.

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