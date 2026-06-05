خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عرضه گوشت‌های گرم داخلی و منجمد خارجی در میادین میوه و تره بار

عرضه گوشت‌های گرم داخلی و منجمد خارجی در میادین میوه و تره بار
کد خبر : 1794510
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از عرضه گوشت‌های گرم داخلی و منجمد خارجی در میادین تره بار خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی بختیاری‌زاده گفت: در حال حاضر گوشت‌های گرم موجود در بازار، از منابع داخلی تأمین می‌شود که حاصل زحمات دامداران و عشایر کشورمان است و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی درباره گوشت‌های منجمد هم اظهار داشت: گوشت‌های منجمدی هم که در بازار عرضه می‌شوند عمدتا برزیلی و لهستانی هستند که توسط تجار و با همکاری سازمان‌های مربوطه وارد کشور می‌شوند.
بختیاری درباره تفاوت قیمت گوشت‌های گرم داخلی با منجمد خارجی هم با بیان اینکه  این گوشت‌ها در قیمت متفاوت هستند یعنی گوشت‌های داخلی کمی گرانتر است، گفت:  در حال حاضر یک کیلو گوشت منجمد خارجی در بازار با نرخ حدود یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود در حالی که قیمت گوشت گرم داخلی ران گوسفندی حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی