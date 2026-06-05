۱۲۸۸ مدرسه کشور در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: هزار و ۲۸۸ مدرسه درسراسر کشور تحتتأثیر حملات آمریکایی- صهیونی آسیب دیدهاند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا خانمحمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در آئین خشت گذاری مدرسه شجره طیبه رضوی و آغاز احداث مدرسه شاهد امام رضا(ع) در خمین با اشاره به جنگ رمضان گفت: در حملات آمریکایی- صهیونی به کشور عزیزمان، ایران اسلامی، خسارات گستردهای به فضاهای آموزشی وارد شد بطوریکه براساس آمار موجود، هزار و ۲۸۸ مدرسه در سراسر کشور تحتتأثیر این حملات آسیب دیدهاند که از این تعداد، ۱۶ مدرسه از جمله مدرسه شاهد امام رضا(ع) خمین دچار اصابت مستقیم شده و نیازمند تخریب، بازسازی و مقاومسازی کامل هستند.
وی افزود: دشمن مراکز علمی و آموزشی را هدف گرفت تا چرخه آموزش کشور دچار اختلال شود اما با این حال، مردم و خیرین با حضور گسترده و بیوقفه، اجازه ندادند حتی یک روز آموزش تعطیل شود. از خیر خوزستانی که سامانه سرمایشی دو مدرسه میناب را تأمین کرد تا کارگر معدنی که یک ماه حقوق اندکش را اهدا کرد؛ همه پای کار آمدند بطوریکه شاهد مشارکت گسترده نهادهای مردمی و مذهبی در این امر بودیم و آستان قدس رضوی ساخت ۸ مدرسه در ۸ نقطه کشور را به نام شجره طیبه رضوی تقبل کرده است.
خانمحمدی تصریح کرد: همچنین عتبه مقدس امام حسین(ع) یک مدرسه، مردم ترکیه یک مدرسه، دفتر آیتالله حکیم یک مدرسه و آیتالله نورمفیدی نیز ساخت یک مدرسه را برعهده گرفتهاند و مردم ایران نیز در یک پویش ملی، ساخت یک مدرسه را به نام ایران آغاز کردند، این درحالیست که رئیس جامعه خیرین مدرسهساز اعلام کرده است که ۱۶۸ فضای آموزشی در کشور به نام شهدای مینا نامگذاری یا احداث خواهد شد و این اقدام نماد عزم ملی برای حفظ اتحاد و پیشرفت کشور است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به رشادتها و ایثارگریهای دانشآموزان و معلمان شهید مدرسه میناب اظهار کرد: در فضایی کمتر از هزار متر، ما شهید دانشآموز، جانباز، مفقودالاثر و ۲۶ معلم شهید داریم و این بزرگترین افتخار ماست و روایت این فداکاریها باید زنده بماند، جادارد از مجاهدت و تلاش اصحاب رسانه، خیرین، گروههای جهادی و مردم سراسر کشور تشکر کنم، با برنامهریزی دقیق، تلاش میکنیم مدارس آسیبدیده را طبق زمانبندی تحویل شود.
وی خاطرنشان کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از سال گذشته با ظرفیت حدود ۷هزار و ۸۰۰پروژه آغاز شده که ۲ هزار و ۴۰۰پروژه مهرماه پارسال تحویل شد و بنا داریم در صورتی که شرایط خاصی در کشور به وجود نیاید عمده این پروژه ها را تا مهرماه امسال تحویل دهیم که در مجموع پیشرفت فرآیند نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی کشور حدود ۶۶ درصد است که البته بخشی از منابع ما صرف مدارس آسیب دیده میشود چراکه این ۱۶ مدرسه تخریب شده در اولویت هستند.