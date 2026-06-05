دو حادثه مرگبار در تهران جان ۳ شهروند را گرفت

به گزارش ایلنا، سردار موسوی‌پور در تشریح تصادفات در پایتخت در هفته‌ای که گذشت، گفت: متأسفانه در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه ۲ حادثه مرگبار در شهر تهران ثبت شده است.



به گفته وی، حادثه اول ساعت ۰۰:۵۰ نیمه شب رخ داد، بطوریکه در این سانحه که در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین‌الدین رخ داده، راننده یک دستگاه سواری MVM به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از مسیر اصلی خود منحرف شده و پس از برخورد با گاردریل میانی بزرگراه، قادر به بازگشت به مسیر اصلی نشد و در ادامه از فاصله موجود بین پل‌های مسیر رفت و برگشت عبور کرده و به پایین پل سقوط می‌کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در توضیح بیشتر اظهار کرد: در این حادثه متأسفانه راننده و سرنشین خودرو، به علت شدت ضربات و جراحات وارده جان خود را از دست دادند.



سردار موسوی پور درباره دومین حادثه‌ای که روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه رخ داد، گفت: در ساعت ۲۰:۳۰ شب تصادفی در بزرگراه آیت الله سعیدی، محدوده شرق متروی آزادگان اتفاق افتاد. در این حادثه راننده یک دستگاه وانت پراید به علت عدم‌ توجه به جلو و اطراف در حین رانندگی با عابر پیاده‌ای که به صورت غیر مجاز و غیر ایمن در حال تردد از عرض بزرگراه بود، برخورد می‌کند که در اثر شدت جراحات وارده، عابر پیاده (مردی ۶۰ ساله) در دم جان باخت.



رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با ابراز تأسف از وقوع چنین حوادثی، افزود: این حوادث تلخ بار دیگر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و هوشیاری کامل رانندگان در بزرگراه‌ها، به ویژه در ساعات پایانی شب را گوشزد می‌کند. با توجه به تکرار حوادث مشابه، از تمامی رانندگان تقاضا می‌شود ضمن پرهیز از رفتارهای پرخطر و رعایت فاصله طولی و عرضی مناسب، سلامت خود و سایر هموطنان را در اولویت قرار دهند تا شاهد کاهش چنین حوادث جبران‌ناپذیری باشیم.

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