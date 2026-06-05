خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کلاس‌های حضوری دانشگاه صنعتی شریف از ۲۳ خرداد آغاز می‌شود

کلاس‌های حضوری دانشگاه صنعتی شریف از ۲۳ خرداد آغاز می‌شود
کد خبر : 1794482
لینک کوتاه کپی شد.

با ابلاغ نامه معاون آموزشی وزیر علوم و جمع‌بندی معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف جزئیات برگزاری حضوری کلاس‌های تحصیلات تکمیلی اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روزنانه شریف. بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه و با هدف فراهم‌کردن فرصت کافی برای اطلاع‌رسانی و اسکان دانشجویان در خوابگاه‌ها، کلاس‌های تحصیلات تکمیلی از روز شنبه ۲۳ خرداد برگزار خواهد شد.

در همین حال، کلاس‌های مقطع کارشناسی و مقاطع مشترک همچنان به‌صورت غیرحضوری ادامه می‌یابد. همچنین برخی دروس تحصیلات تکمیلی که تعداد دانشجویان کارشناسی در آن‌ها بالاست، فعلاً باید به‌صورت مجازی برگزار شوند.

شماره این دروس عبارت است از: ۲۵۱۶۷، ۲۵۵۵۸، ۲۵۲۵۳، ۲۵۱۴۹، ۲۵۱۶۳، ۴۰۸۷۵، ۴۰۷۲۳، ۴۰۸۳۶ و ۴۰۷۱۶.

بر اساس تمهیدات انجام‌شده از سوی معاونت دانشجویی نیز، امکان استفاده از خوابگاه و وعده‌های غذایی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین دانشجویان کارشناسیِ دارای ثبت‌نام در سایر دروس تحصیلات تکمیلی فراهم شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی