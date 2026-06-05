برگزاری نخستین کمیسیون پزشکی بنیاد بیماری های نادر ایران در
نخستین کمیسیون پزشکی بنیاد بیماری های نادر ایران در سال ۱۴۰۵ با حضور اساتید دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران ، و شهید بهشتی حضور داشتند و روز یک شنبه دهم دی در محل بنیاد برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نخستین کمیسیون پزشکی بنیاد بیماری های نادر ایران در سال ۱۴۰۵ با حضور اساتید دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران ، و شهید بهشتی حضور داشتن، حاضرین در جلسه از جمله یاسر داودیان (رئیس هیئت مدیره بنیاد بیماری های نادر ایران)، مهدی شادنوش (نائب رئیس هیئت مدیره بنیاد بیماری های نادر ایران، متخصص تغذیه)، حمیدرضا ادراکی (مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران، فلوشیپ نورورادیولوژی)، حسین افرا(معاونت درمان بنیاد بیماری های نادر ایران)، رضا شروین بدو (فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان)، محمد یزدان حق شناس (متخصص بیماری های داخلی)، هما قادریان (فلوشیپ بیماری های مادرزادی قلب)، دکتر سیامک عبدی (متخصص مغز و اعصاب ؛ عضو کمیسیون پزشکی و پژوهشی) محمد اکرمی (متخصص ژنتیک) احمدرضا شمشیری، (متخصص اپیدمیولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران) داریوش فرهود (فوق تخصص ژنتیک ) فاطمه نوری (پزشک عمومی و مسوول امور بیماران نادر) ، روز یک شنبه دهم دی در محل بنیاد برگزار شد. در این کمیسیون با تاکید بر تعریف جدید بیماری های نادر و لزوم بازنگری لیست بیماریهای نادر ایران، همزمان در رابطه با پرونده های پزشکی بیماران ثبت نام شده در سامانه سبنا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. با تایید برخی از مدارک پزشکی ارسال شده به بنیاد، تنی چند از بیماران در زمره بیماران نادر ایران قرار گرفتند. بدین ترتیب ۲۵ نوع بیماری جدید به لیست بیماری های نادر ایران افزوده شد و بیماریهای نادر شناخته شده بر اساس آخرین کمسیون به ۵۱۸ بیماری افزایش پیدا کرد . این بیماری ها شامل موارد زیر می باشد:
1. Atypical Rett syndrome
سندرم رت آتیپیک
2. B-cell chronic lymphocytic leukemia (CLL)
لوسمی لنفوسیتی مزمن نوع لنفوسیت بی
3. Peters anomaly
آنومالی پیترز
4. Retinoblastoma
رتینوبلاستوما
5. Autosomal recessive non-syndromic intellectual disability
عقب ماندگی ذهنی غیر سندرمیک با ژن اتوزوم مغلوب
6. Homozygous familial hypercholesterolemia
کلسترول بالای خانوادگی خالص
7. Kleefstra syndrome
سندرم کلیفسترا
8. Acute transverse myelitis with Anti-MOGAD
MOGمیلیت حاد با پادتن
9. Scleromyxedema
اسکلرومیکسدم
10. POMC deficiency (Obesity due to pro-opiomelanocortin deficiency)
(چاقی ناشی از کمبود پرو-اپیوملانوکورتین) POMC نقص در
11. Myelodysplastic syndrome
سندرم میلودیسپلاستیک
12. Alstrom syndrome
سندرم آلستروم
13. WHIM syndrome
سندرم ویم
14. Actinomycosis
اکتینومایکوزیس
15. Congenital disorder of glycosylation(CDG)
اختلال مادرزادی گلیکوزیلاسیون
16. Proliferating trichilemmal cyst
تومور تکثیری تریکولمال
17. Steel syndrome
سندرم استیل
18. Hyperprolinemia type2
هایپرپرولینمیا نوع2
19. Raynaud-Claes syndrome
سندرم رینود کلاز
20. Stickler syndrome
سندرم استیکلر
21. Methylglutaconic aciduria type9
اسیدوری متیل گلوتاکونیک نوع 9
22. Adrenocortical carcinoma
بدخیمی آدرنوکورتیکال
23. Alpha-mannosidosis
آلفا-مانوزیدوزیس
24. Systemic-onset juvenile idiopathic arthritis
آرتریت ایدیوپاتیک جوانان با شروع سیستمیک
25. kennedy disease بیماری کندی