هم افزایی پلیس راهور و محیط زیست در کاهش آلودگی هوا
۱۵ خرداد، روز جهانی محیط زیست، یادآور مسئولیتی فراتر از یک مناسبت تقویمی است؛ مسئولیتی ملی برای حفظ هوایی پاک که پلیس راهور فراجا و سازمان حفاظت محیط زیست، در نقطه تلاقی قانون، نظارت و سلامت عمومی، نقشی مکمل و همافزا در تحقق آن بر عهده دارند.
در این میان، نقش وسایل نقلیه بهعنوان یکی از اصلیترین منابع آلاینده در کلانشهرها غیر قابل انکار به نظر میرسد. از همین رو، موضوع انطباق خودروها با استانداردهای زیستمحیطی، صرفاً یک فرآیند فنی یا اداری تلقی نمیشود، بلکه بخشی از زنجیره تضمین سلامت عمومی جامعه محسوب میشود.
در سالهای اخیر، همکاری میان پلیس راهور فراجا و سازمان حفاظت محیط زیست، در مسیر کنترل آلایندگی خودروها و مدیریت ناوگان حملونقل، بهعنوان رویکردی مؤثر و نتیجهمحور دنبال شده است. بر اساس همین رویکرد، دریافت تأییدیههای زیستمحیطی برای خودروها، به یکی از الزامات اصلی در فرآیند شمارهگذاری تبدیل شده؛ بهگونهای که در صورت عدم تأیید از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، امکان شمارهگذاری خودرو توسط پلیس راهور نیز فراهم نخواهد شد.
این همپوشانی وظایف، بیانگر یک اصل مهم در حکمرانی مدرن است؛ هیچ نهادی بهتنهایی قادر به حل مسئله آلودگی هوا نخواهد بود. پلیس راهور، در جایگاه نهاد تنظیمگر تردد و ایمنی، و سازمان حفاظت محیط زیست، بهعنوان مرجع تخصصی پایش آلایندهها، در یک مسیر مشترک گام برمیدارند؛ مسیری که هدف نهایی آن کاهش آلودگی، ارتقای کیفیت هوا و افزایش تابآوری شهری است.
بیتردید، در کلانشهرها که حجم تردد و تراکم خودروها بالاست، این همکاری اهمیت دوچندانی پیدا میکند. کنترل معاینه فنی، استانداردهای آلایندگی و اعمال محدودیتهای قانونی بر خودروهای آلاینده، تنها زمانی اثربخشی لازم را خواهد داشت که این دو نهاد در هماهنگی کامل و مستمر عمل کنند.
در این روز بیش از هر زمان دیگری باید به این باور برسیم که حفاظت از محیط زیست، بخشی جداییناپذیر از مأموریتهای حوزه ترافیک و حملونقل به حساب میآید. آینده شهرهای ما، به میزان جدیت امروز ما در اجرای همین قوانین و همکاریهای بینبخشی گره خورده است، همکاریهایی که نهتنها یک ضرورت اداری، بلکه مسئولیتی ملی و اخلاقی محسوب میشوند.
سرتیپ دوم سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا