پیام رئیس دانشگاه آزاد به مناسبت عید غدیر و سالگرد رحلت بنیانگذار انقلاب

به گزارش ایلنا بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت عید غدیر خم و سالگرد رحلت امام خمینی (ره) پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

بسمه تعالی

چهاردم خردادماه، سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و پانزدهم خردادماه، یادآور قیام تاریخی و خونین ملت مسلمان ایران در سال ۱۳۴۲ را به ملت شریف ایران تسلیت می‌گویم.

امام راحل شخصیتی بی‌نظیر در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود، ایشان با ایمانی راسخ و اراده‌ای استوار به تاسی از آموزه‌های قرآنی و دینی توانستند نهضتی را پایه‌ریزی کنند که نه تنها سرنوشت ایران، بلکه معادلات سیاسی منطقه و جهان را دگرگون ساخت. نقش امام خمینی (ره) در بیداری اسلامی، احیای هویت دینی و بازگرداندن عزت و استقلال به ملت ایران، بی‌بدیل و ماندگار است.

در این میان، قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را باید نقطه عطفی در تحولات ایران قلمداد کرد. این قیام که در اعتراض به دستگیری حضرت امام خمینی (ره) پس از سخنرانی تاریخی ایشان در عاشورای سال ۱۳۴۲ علیه رژیم طاغوت و استکبار جهانی شکل گرفت، به سرآغاز جدیدی از مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری ملت ایران تبدیل شد.

این روز، فرصت مغتنمی برای تجدید بیعت با امام و شهدای گرانقدر و تجدیدعهد با مقام معظم رهبری بر ادامه راه با عزمی راسخ و ایمان استوار استکه ایرانی مقتدر و آباد مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی ساخته شود.

یکی از نکات برجسته در طول مبارزات علیه رژیم پهلوی این بود که امام خمینی (ره) ارتباط عمیقی با مردم ایجاد کرده بودند. امام خمینی (ره) همواره بر نقش تعیین‌کننده ملت در سرنوشت کشور تأکید داشتند و این باور را در همه عرصه‌ها به اثبات رساندند و همین عامل سبب پیروزی نهضت انقلاب اسلامی شد. اعتماد متقابل میان امام و ملت، پشتوانه‌ای عظیم برای پیشبرد اهداف فراهم آورد و سبب شد با وجود تمام سختی‌ها و توطئه‌ها و دشمنی ها، این انقلاب همچنان استوار و پرتوان به مسیر خود ادامه دهد.

پس از رحلت امام خمینی (ره)، پرچم این انقلاب و مدیریت نظام اسلامی بهدست با درایت حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) سپرده شد و ایشان طی چهار دهه حضور پربرکتشان با تدبیرو بصیرت الهی، سکاندار کشتی انقلاب در شرایط پر مخاطره بودند. شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب به دست جنایتکاران تروریست آمریکایی-صهیونیستی اگرچه داغ سنگینی بر دل این ملت گذاشت و ما عزادار ایشان هستیم، اما میراث ماندگار و آموزه‌های گرانقدر برای مردم سبب شد این کشور با همت نیروهای مقتدر مسلح و همراهی مردم مبعوث شده در صحنه از گزند توطئه‌های طراحی شده در امان بماند و دشمن در باتلاق خود فرو برود و آبروی این دشمنان خبیث در صحنه بین المللی برود.

بی‌تردید به برکت خون رهبر شهیدمان و دیگر شهیدان جنگ تحمیلی، چراغ هدایت این ملت روشن مانده است و هر قطره از خون پاک شهیدان، نهالی نواز امید و بیداری را در دل این ملت ایجاد کرده است. آنچه سبب آرامش قلبی ملت ایران برابر کینه توزی دشمنان در جنگ رمضان شده است، انتخاب رهبر مدبر، صالح و ژرف اندیشمان، حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای است که به واقع مایه دلگرمی و مرهمی بر زخم‌هایمان است و وظیفه داریم در سایه زعامت ایشان به جهت سربلندی ایران اسلامی حرکت کنیم.

تلاقی مناسبت عید غدیر خم و رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، بیانگر عمق پیوند دیرینه میان غدیر و انقلاب اسلامی است. غدیر خم، نظریه ولایت و امامت را برای همیشه در متن اسلام تثبیت کرد و انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)، پس از قرن‌ها، بار دیگر این اصل بنیادین را در قالب نظریه ولایت فقیه به عرصه عمل و سیاست بازتولید کرد. مسلماً امتدادغدیر در ولایت فقیه و تداوم راه امام در دوران معاصر، به برکت رهبری فرزانهو شجاع معنی پیدا کرده است.

عید غدیر خم، روز تکمیل دینداری و یادآور والاترین پیام رسالت حضرت محمد (ص) در تداوم مسیر هدایت الهی است تا جامعه به چرخه تکاملی و رشد خود دست پیدا کند.

بدین‌سان، عید غدیر خم و سالروز رحلت امام خمینی (ره) در یک پیام مشترک، یادآور این حقیقت است که ولایت الهی از غدیر تا ظهور، امتدادی بی‌پایان دارد و مسیر انقلاب اسلامی نیز در امتداد همان مسیر غدیر شکل گرفته است.

عید غدیر خم را بر همه شیفتگان ولایت تبریک گفته و گرامی می‌داریم و امید است بتوانیم از برکات و آموزه‌های ان کمال استفاده را داشته باشیم.

اینجانب ضمن گرامیداشت سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و شهیدان قیام ۱۵ خرداد و عرض تسلیت به محضر رهبر معظم انقلاب، بیت معظم امام راحل و مردم شریف ایران، از اعضای خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی می‌خواهم در جهت اعتلای عزت و بالندگی کشور عزیزمان نقش موثری ایفا نمایند. (انشاءالله)

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