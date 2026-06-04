نظارت محیط زیست بر اجرای قطعه سوم آزادراه تهران – شمال
مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیطزیست با تاکید بر نظارت این سازمان بر اجرای قطعه سوم آزادراه تهران شمال گفت: نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر طرحهای توسعهای، با هدف اطمینان از رعایت الزامات قانونی، کاهش آسیب به زیستگاهها و صیانت از منابع طبیعی کشور انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حفاظت محیطزیست، جلسه بررسی گزارش برنامه مدیریت محیط زیستی قطعه سوم آزادراه تهران – شمال با هدف تقویت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر اجرای طرحهای توسعهای و رعایت الزامات محیط زیستی، در سازمان حفاظت محیطزیست برگزار شد.
در این جلسه گزارش برنامه مدیریت محیط زیستی یا EMP مربوط به قطعه سوم آزادراه تهران – شمال مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد مختلف اجرای این پروژه از منظر رعایت ملاحظات محیط زیستی، کاهش آثار احتمالی مخرب بر زیستگاهها و انطباق با قوانین و مقررات مورد عمل سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی شد.
وحید خیرآبادی مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاهها و امور مناطق با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط محیط زیستی در اجرای طرحهای عمرانی اظهار کرد: اجرای طرحهای توسعهای باید در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت کامل ملاحظات محیط زیستی انجام شود. در پروژههایی با ابعاد ملی، نظارت بر اجرای دقیق برنامه مدیریت محیط زیستی نقش تعیینکنندهای در کاهش آثار منفی احتمالی دارد.
همچنین محمدرضا کنعانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران در این جلسه بر ضرورت راهبری کلان پروژه تاکید کرد و گفت: شرط اصلی توسعه پایدار، همراهی طرحهای عمرانی و توسعهای با توان اکولوژیک کشور است. پروژههای بزرگ باید متناسب با ظرفیتهای محیطی، حساسیتهای زیستگاهی و ملاحظات حفاظتی هدایت و اجرا شوند.
وی افزود: توجه به توان اکولوژیک منطقه در مراحل تصمیمگیری، اجرا و پایش، یکی از مهمترین الزامات برای ایجاد توازن میان توسعه زیرساختی و حفاظت از محیط زیست است.
این جلسه در راستای ایفای نقش نظارتی و حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست در بررسی و پایش طرحهای توسعهای برگزار شد و حاضران بر ضرورت اجرای دقیق مفاد برنامه مدیریت محیط زیستی در قطعه سوم آزادراه تهران – شمال تأکید کردند.
قطعه سوم آزادراه تهران – شمال به دلیل قرارگیری در پهنههای حساس کوهستانی و برخورداری منطقه از ارزشهای طبیعی، زیستگاهی و اکولوژیک، از اهمیت ویژهای در بررسیهای محیط زیستی برخوردار است. اجرای پروژههای بزرگ راهسازی در چنین مناطقی میتواند بر پایداری شیبها، منابع آب، پوشش گیاهی، مسیرهای جابجایی حیات وحش و سیمای طبیعی منطقه اثرگذار باشد؛ از اینرو، پایش دقیق و اجرای کامل برنامه مدیریت محیط زیستی در این قطعه ضرورتی جدی است.