به گزارش ایلنا، با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی گسترده و تلاش شبانه‌روزی مأموران، مخفیگاه متهمان متواری شناسایی شد و در عملیاتی مقتدرانه هر سه متهم حاضر در صحنه جنایت در محل اختفای خود دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، یکی از متهمان که عامل اصلی تیراندازی و شهادت مأمور انتظامی بوده است، هنگام دستگیری در برابر مأموران مقاومت کرد که در اجرای قانون و به‌منظور مهار وی، از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با سلاح گرم اعتراف کرده‌اند و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد پلیس با عاملان تعرض به امنیت عمومی و کسانی که جان حافظان امنیت را هدف قرار دهند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند.

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