کشف دو لاشه جدید فوک خزری در سواحل ساری
تلفات فوکهای خزری در سواحل مازندران با کشف دو لاشه جدید در ساری به ۱۴ قلاده رسید.
به گزارش ایلنا، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران با اعلام این خبر گفت: در پایشهای مستمر سواحل استان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست و همیاران طبیعت دو لاشه فوک خزری را در سواحل شهرستان ساری شناسایی کردند.
روحالله اسماعیلی افزود: بررسیهای کارشناسی نشان داد به دلیل سپری شدن زمان قابل توجه از مرگ این پستانداران دریایی، لاشهها در مرحله پیشرفته فساد قرار داشته و امکان انجام کالبدگشایی یا نمونهبرداری تخصصی برای تعیین علت تلف شدن آنها فراهم نبوده است.
وی گفت: لاشههای کشفشده با رعایت ضوابط و پروتکلهای بهداشتی و تحت نظارت کارشناسان محیط زیست دفن شدند تا از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی جلوگیری شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی مازندران همچنین با تأکید بر تداوم پایش سواحل استان، از شهروندان، گردشگران و صیادان خواست در صورت مشاهده لاشه یا موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست گزارش کنند.