کشف دو لاشه جدید فوک خزری در سواحل ساری

به گزارش ایلنا، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با اعلام این خبر گفت: در پایش‌های مستمر سواحل استان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست و همیاران طبیعت دو لاشه فوک خزری را در سواحل شهرستان ساری شناسایی کردند.

روح‌الله اسماعیلی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد به دلیل سپری شدن زمان قابل توجه از مرگ این پستانداران دریایی، لاشه‌ها در مرحله پیشرفته فساد قرار داشته و امکان انجام کالبدگشایی یا نمونه‌برداری تخصصی برای تعیین علت تلف شدن آن‌ها فراهم نبوده است.

وی گفت: لاشه‌های کشف‌شده با رعایت ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی و تحت نظارت کارشناسان محیط زیست دفن شدند تا از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی جلوگیری شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی مازندران همچنین با تأکید بر تداوم پایش سواحل استان، از شهروندان، گردشگران و صیادان خواست در صورت مشاهده لاشه یا موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست گزارش کنند.

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