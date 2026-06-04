سند مالکیت تالاب شور گلپایگان به نام دولت صادر شد
سند مالکیت تالاب شور گلپایگان به مساحت بیش از ۶۷ میلیون متر مربع، به نام دولت و با نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست صادر شد.
به گزارش ایلنا، این اقدام در چارچوب اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و با هدف تثبیت مالکیت دولت، صیانت از عرصههای طبیعی و جلوگیری از هرگونه تعرض به زیستبومهای ارزشمند انجام شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع ملی و انفال، گفت: مستندسازی و صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی و عرصههای زیستمحیطی از اولویتهای اصلی این مجموعه به شمار میرود و نقش مهمی در حراست حقوقی از منابع طبیعی استان دارد.
سید مهدی میرنظامی افزود: تالابها و مناطق حفاظتشده از سرمایههای طبیعی کشور هستند و تثبیت مالکیت این اراضی، اقدامی مؤثر در جلوگیری از دستاندازی به منابع ملی و حفاظت از میراث طبیعی و زیستی کشور محسوب میشود.
وی تأکید کرد: صدور سند مالکیت تالاب شور گلپایگان، علاوه بر تثبیت قطعی مالکیت دولت، زمینه ارتقای حفاظت حقوقی، کاهش تعارضات احتمالی و تسهیل مدیریت و حفاظت یکپارچه از این زیستبوم ارزشمند را فراهم میکند.