به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر شامگاه دیروز چهارشنبه به همراه مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت با حضور در منزل والدین شهیده زهرا حداد عادل، همسر شهید رهبر انقلاب اسلامی، با خانواده این شهیده دیدار و گفت‌وگو کرد.



خانواده شهیده زهرا حدادعادل در این دیدار، با بیان خاطراتی از زندگی، ویژگی‌های اخلاقی و روحیات این شهیده، ابعاد مختلف شخصیت و منش ایشان را تشریح کردند.