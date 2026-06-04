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دیدار معاون رئیس‌جمهور با خانواده شهیده زهرا حداد عادل

دیدار معاون رئیس‌جمهور با خانواده شهیده زهرا حداد عادل
کد خبر : 1794247
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معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با خانواده شهیده "زهرا حداد عادل" دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر شامگاه دیروز چهارشنبه به همراه مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت با حضور در منزل والدین شهیده زهرا حداد عادل، همسر شهید رهبر انقلاب اسلامی، با خانواده این شهیده دیدار و گفت‌وگو کرد.

خانواده شهیده زهرا حدادعادل در این دیدار، با بیان خاطراتی از زندگی، ویژگی‌های اخلاقی و روحیات این شهیده، ابعاد مختلف شخصیت و منش ایشان را تشریح کردند.

به گزارش روابط‌عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در این دیدار که در فضایی صمیمی و در آستانه عید غدیر خم برگزار شد، طی آن یاد و خاطره شهیده زهرا حداد عادل و دیگر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن گرامی داشته شد.

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