ایران و ازبکستان برای مقابله با گردوغبار همکاری میکنند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و رئیس کمیته ملی محیط زیست و تغییر اقلیم ازبکستان بر توسعه همکاریهای مشترک در زمینه ایجاد سامانه هشدار سریع گردوغبار، تحقیقات محیطزیستی و حفاظت از تنوع زیستی تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و عزیز عبدالحکیماف مشاور رئیسجمهور و رئیس کمیته ملی محیط زیست و تغییر اقلیم ازبکستان، در حاشیه نشست وزرای محیط زیست کشورهای عضو اکو، راههای توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه محیط زیست را بررسی کردند.
در این دیدار دو طرف بر ضرورت راهاندازی شبکه هشدار سریع شناسایی و پایش کانونهای گردوغبار در سطح منطقه تأکید کردند؛ سامانهای که میتواند در اختیار کشورهای منطقه از جمله ایران، جمهوری آذربایجان و سایر اعضای اکو قرار گیرد.
عبدالحکیماف با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله چین در ایجاد چنین مراکزی، پیشنهاد راهاندازی یک مرکز منطقهای پایش و پیشبینی گردوغبار را مطرح کرد و گفت: کشورهای منطقه میتوانند از خدمات این سامانه برای مدیریت بهتر پدیده گردوغبار بهرهمند شوند.
شینا انصاری نیز با استقبال از این پیشنهاد، سه محور اصلی همکاری میان دو کشور را شامل همکاریهای علمی و تحقیقاتی، توسعه سیستمهای هشدار سریع و ایستگاههای سنجش آلودگی و همچنین همکاری در حوزه حفاظت از تنوع زیستی عنوان کرد.
در ادامه این دیدار، طرف ازبکستانی آمادگی خود را برای تبادل تجربیات در زمینه دانشگاه سبز اعلام کرد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر انجام پروژههای تحقیقاتی مشترک و بررسی سازوکارهای اجرایی همکاریهای علمی تأکید کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، دو طرف همچنین بر استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین، از جمله تکثیر گونههای در معرض خطر انقراض و توسعه همکاریهای منطقهای در این حوزه توافق کردند.