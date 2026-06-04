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رئیس جمعیت هلال احمر:

فرهنگ غدیر، الهام‌بخش مأموریت‌های بشردوستانه هلال‌احمر است

فرهنگ غدیر، الهام‌بخش مأموریت‌های بشردوستانه هلال‌احمر است
کد خبر : 1794237
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رئیس جمعیت هلال‌احمر در پیامی فرا رسیدن عید سعید غدیر خم را به امدادگران، نجاتگران، جوانان و داوطلبان، خیرین نیک‌اندیش و خانواده بزرگ هلال‌احمر تبربک گفت و نوشت: حضرت علی (ع) در اوج اقتدار، خدمت به مردم را بزرگ‌ترین افتخار خود می‌دانست. این نگاه، امروز نیز الهام‌بخش کسانی است که در مسیر خدمت به همنوعان گام برمی‌دارند و مأموریت‌ها و اهداف متعالی جمعیت هلال‌احمر نیز ریشه در همین فرهنگ انسان‌ساز دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ متن پیام دکتر کولیوند به مناسبت عید سعید غدیر خم به این شرح است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم

همکاران گرانقدر، امدادگران و نجاتگران فداکار، جوانان و داوطلبان پرتلاش، خیرین نیک‌اندیش و اعضای ارجمند خانواده بزرگ هلال‌احمر

السلام علیکم و رحمه‌الله

عید سعید غدیر خم، عید اکمال دین، اتمام نعمت الهی و تجلی پیوند ناگسستنی ولایت، عدالت و مسئولیت‌پذیری را به همه شما عزیزان که با ایمان، اخلاص و روحیه‌ای سرشار از نوع‌دوستی در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارید، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. 

غدیر، تنها یک رخداد تاریخی نیست؛ بلکه مکتبی زنده، پویا و انسان‌ساز است که مسیر هدایت جامعه اسلامی را بر پایه ارزش‌هایی همچون عدالت، کرامت انسانی، ایثار، خدمت به مردم، دفاع از مظلومان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی ترسیم می‌کند. در مکتب غدیر، ولایت صرفاً یک جایگاه نیست، بلکه تجلی تعهد به خدمت، پیشگامی در رفع مشکلات مردم و تلاش خالصانه برای صیانت از عزت و کرامت انسان‌هاست. 

امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در اوج اقتدار، خود را خادم مردم می‌دانست و خدمت به بندگان خدا را بزرگ‌ترین افتخار خویش برمی‌شمرد. این نگاه متعالی، امروز نیز الهام‌بخش همه کسانی است که در مسیر خدمت‌رسانی به همنوعان گام برمی‌دارند و بی‌تردید مأموریت‌ها و اهداف متعالی جمعیت هلال‌احمر نیز ریشه در همین فرهنگ نورانی و انسان‌ساز دارد. 

رسالت هلال‌احمر، تسکین آلام بشری، حمایت از آسیب‌دیدگان، امدادرسانی در حوادث و سوانح، گسترش خدمات داوطلبانه، توسعه آموزش‌های همگانی و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. این مأموریت‌ها زمانی معنا و عمق بیشتری می‌یابد که با آموزه‌های مکتب غدیر و فرهنگ علوی پیوند بخورد؛ فرهنگی که در آن نجات جان انسان‌ها، دستگیری از نیازمندان، یاری‌رسانی به آسیب‌دیدگان و حفظ کرامت انسان‌ها عبادتی بزرگ و مسئولیتی الهی تلقی می‌شود. 

امروز هر امدادگری که در دل حادثه برای نجات جان هموطنان خود از آسایش خویش می‌گذرد، هر داوطلبی که بی‌منت در کنار محرومان و نیازمندان قرار می‌گیرد، هر جوانی که توان و دانش خود را در مسیر خدمت به جامعه به کار می‌گیرد و هر خیّری که با سخاوت و مسئولیت اجتماعی در کاهش آلام انسانی مشارکت می‌کند، در حقیقت جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، ولایت‌مداری و خدمت‌رسانی برخاسته از مکتب غدیر را به نمایش می‌گذارد. 

در این ایام مبارک، که ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی‌بار دیگر با حضوری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه در صحنه‌های مختلف اجتماعی و ملی، وحدت، همبستگی و وفاداری خود به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی را به نمایش گذاشته‌اند، خانواده بزرگ هلال‌احمر نیز همچون همیشه خود را در کنار مردم عزیز ایران می‌داند و خدمت به آنان را افتخار و رسالت اصلی خویش می‌شمارد. 

جمعیت هلال‌احمر نهادی برخاسته از متن مردم و متعلق به مردم است و در همه عرصه‌ها، از حوادث طبیعی و بحران‌های انسانی گرفته تا شرایط حساس و دشوار ملی، دوشادوش ملت شریف ایران حضور داشته و خواهد داشت. تجربه‌های ارزشمند سال‌های گذشته نشان داده است که هر جا مردم عزیز ایران نیازمند یاری بوده‌اند، امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و خیرین هلال‌احمر با روحیه‌ای جهادی، مسئولانه و فداکارانه در کنار آنان ایستاده‌اند و این همراهی، سرمایه‌ای ماندگار برای کشور و نظام اسلامی است. 

اینجانب ضمن گرامیداشت این عید بزرگ ولایت و امامت، از تلاش‌های صادقانه و ارزشمند تمامی همکاران، امدادگران، نجاتگران، جوانان، داوطلبان، خیرین و حامیان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور صمیمانه قدردانی می‌نمایم و از خداوند متعال مسئلت دارم که در پرتو برکات غدیر و تحت عنایات مولای متقیان حضرت علی (ع)، همه ما را در مسیر خدمت بی‌منت، حفظ کرامت انسانی، تقویت همبستگی اجتماعی و تحقق اهداف والای بشردوستانه موفق و مؤید بدارد. 

امید آنکه با الهام از پیام جاودانه غدیر، با وحدت، همدلی، روحیه جهادی و احساس مسئولیت اجتماعی، بیش از پیش در انجام مأموریت‌های خطیر و انسان‌دوستانه هلال‌احمر موفق باشیم و پرچم خدمت به مردم عزیز ایران اسلامی را همواره برافراشته نگه داریم. 

عید سعید غدیر خم بر ملت شریف ایران، خانواده بزرگ هلال‌احمر و همه عاشقان ولایت مبارک و فرخنده باد.

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