آغاز عملیات اجرایی تجهیز ۱۲ هزار مدرسه کشور به نیروگاه خورشیدی
آیین امضای تفاهمنامه و آغاز اجرای طرح تجهیز ۱۲ هزار مدرسه کشور به نیروگاههای خورشیدی با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و رئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشور در هنرستان شهید چمران منطقه ۷ تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا خانمحمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی مبتنی بر فناوریهای نوین اظهار کرد: امروز شاهد آغاز یکی از بزرگترین طرحهای مشترک حوزه آموزش و انرژی کشور هستیم؛ طرحی که مدارس را از مراکز صرفاً مصرفکننده انرژی به کانونهای تولید انرژی پاک و درآمد پایدار تبدیل میکند.
وی اظهار کرد: حضور در این مدرسه، با وجود آسیبهایی که بر اثر اصابت و جنگ متحمل شده بود، اقدامی آگاهانه بود تا یاد و نام شهدا و مظلومیت آنان زنده بماند.
وی با اشاره به بازسازی این مدرسه افزود: روزی که به اینجا آمدیم، مدرسه شرایط دیگری داشت؛ اما با همت گروههای جهادی، اولیای دانشآموزان، دانشآموزان، همکاران فرهنگی منطقه و مجموعه مدرسه، بازسازی آن انجام شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به محل برگزاری این مراسم خاطرنشان کرد: هنرستان شهید چمران منطقه ۷ تهران که امروز میزبان این رویداد ملی است و در جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده و بهسازی شده است، نخستین مدرسهای است که در قالب این طرح به نیروگاه خورشیدی مجهز شده و به نام دانشآموز شهید شجره طیبه میناب، میکائیل میردورقی، مزین شده است؛ اقدامی ارزشمند که پیوند میان فرهنگ ایثار و شهادت با علم، فناوری و آیندهنگری را به نمایش میگذارد.
وی تأکید کرد: میتوانستیم این برنامه را در سالنهای مناسب یا حتی بهصورت مجازی برگزار کنیم، اما ترجیح دادیم در همین مدرسه حضور یابیم؛ مدرسهای که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته بود.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با قدردانی از خیرین مدرسهساز و مجموعههای همراه در اجرای این طرح اظهار کرد: جامعه خیرین مدرسهساز و همه کسانی که موضوع نیروگاه خورشیدی را در برنامههای خود قرار دادند، نقش مهمی در پیشبرد این مسیر داشتند.
خانمحمدی با اشاره به حمایت دولت از این طرح گفت: برای تأمین منابع و تجهیزات اولیه، نامهای با امضای دو وزیر تنظیم شد که با موافقت رئیس جمهور به نتیجه رسید. این موضوع نشان داد که آموزش و پرورش از اولویتهای اصلی دولت است.
وی افزود: در مرحله نخست، ۶۰ مگاوات برای این طرح تعریف شده و اجرای آن در ۱۲ هزار مدرسه کشور برنامهریزی شده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس آسیبدیده از جنگ، مدارس شبانهروزی، مناطق مرزی و کمبرخوردار در اولویت هستند، تصریح کرد: طبق تفاهم انجامشده، خیرین محور تأمین هزینههای جانبی هستند و سازمان انرژی پاک نیز تجهیزات مورد نیاز را در اختیار مدارس منتخب قرار میدهد. همچنین مدیران کل استانها و ادارات برق در فرآیند آمادهسازی و نصب مشارکت دارند.
وی درباره کارکرد این نیروگاهها گفت: منافع این پروژه در اختیار خود مدرسه قرار میگیرد و با تأمین بخشی از نیازهای مدرسه، این طرح میتواند به اقتصاد مدرسه کمک کند و در شرایط اضطراری نیز مورد استفاده قرار گیرد.
محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) هم ضمن بیان جزئیات فنی این پروژه ۶۰ مگاواتی گفت: تمام تجهیزات لازم شامل پنل، اینورتر و استراکچر تأمین شده است.
وی افزود: از هفته آینده ارسال تجهیزات به استانها آغاز میشود. تاکنون ۱۲ استان اعلام آمادگی کردهاند و هدفگذاری ما این است که تا اوایل مهرماه، تمامی ۱۲ هزار مدرسه به سامانههای ۵ کیلوواتی مجهز شوند.
وی ادامه داد: در کشور ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد آنها ظرفیت نصب پنل خورشیدی را دارند.
میکائیل میردورقی دانشآموز کلاس سوم دبستان شجره طیبه میناب بود که در روز نخست حادثه، بر اثر اصابت موشک به همراه شماری از دانشآموزان و معلمان به شهادت رسید.