آخرین وضعیت و تمهیدات ترافیکی پلیس در مراسم سالگرد ارتحال امام
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ آخرین وضعیت و تمهیدات ترافیکی پلیس در مراسم سی و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز کشیر ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) گفت: همکارانم در پلیس راهور تهران بزرگ برای برگزاری سی هفتمین مراسم رحلت امام راحل در تمامی معابر منتهی به مرقد امام (ره) به صورت ۱۰۰ درصدی از رأس ساعت ۳ بامداد حضور دارند.
وی افزود: همچنین تمام محدودیتها و انسدادها اعمال شده است.
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: تمامی اتوبوسها و خودروهای شخصی در حال ورود به پارکینگها هستند.
سرهنگ کشیر از مردم خواست تا با پلیس برای تردد همکاری لازم را داشته باشند.