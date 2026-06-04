آخرین وضعیت و تمهیدات ترافیکی پلیس در مراسم سالگرد ارتحال امام

به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز کشیر ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) گفت: همکارانم در پلیس راهور تهران بزرگ برای برگزاری سی هفتمین مراسم رحلت امام راحل در تمامی معابر منتهی به مرقد امام (ره) به صورت ۱۰۰ درصدی از رأس ساعت ۳ بامداد حضور دارند.

وی افزود: همچنین تمام محدودیت‌ها و انسدادها اعمال شده است.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: تمامی اتوبوس‌ها و خودروهای شخصی در حال ورود به پارکینگ‌ها هستند.

سرهنگ کشیر از مردم خواست تا با پلیس برای تردد همکاری لازم را داشته باشند.

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