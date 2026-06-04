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آخرین وضعیت و تمهیدات ترافیکی پلیس در مراسم سالگرد ارتحال امام

آخرین وضعیت و تمهیدات ترافیکی پلیس در مراسم سالگرد ارتحال امام
کد خبر : 1794212
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معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ آخرین وضعیت و تمهیدات ترافیکی پلیس در مراسم سی و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز کشیر ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) گفت: همکارانم در پلیس راهور تهران بزرگ برای برگزاری سی هفتمین مراسم رحلت امام راحل در تمامی معابر منتهی به مرقد امام (ره) به صورت ۱۰۰ درصدی از رأس ساعت ۳ بامداد حضور دارند. 

وی افزود: همچنین تمام محدودیت‌ها و انسدادها اعمال شده است. 

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: تمامی اتوبوس‌ها و خودروهای شخصی در حال ورود به پارکینگ‌ها هستند. 

سرهنگ کشیر از مردم خواست تا با پلیس برای تردد همکاری لازم را داشته باشند.

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