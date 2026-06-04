پیام فراجا به مناسبت فرارسیدن ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد
فرماندهی کل انتظامی اعلام کرد: ۱۴ خرداد سالروز عروج ملکوتی معمار کبیری است که بر اساس مکتب غدیر حرکت کرد، پرچم ولایت را برافراشت و با ایمانی استوار، هیمنه پوشالی استکبار جهانی را در هم شکست.
به گزارش ایلنا به نقل از فراجا، در پیام فرماندهی کل انتظامی به مناسبت فرارسیدن ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد، آمده است: پانزدهم خرداد نیز سند خونین بیداری ملتی است که با لبیک به ندای آن امام سفر کرده، راه عزت و استقلال را برگزید و نهال انقلاب اسلامی را با خون پاک فرزندانش آبیاری و به درخت تنومند ابدی مبدل ساخت.
در این پیام تصریح شده، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی (ره)، شهدای قیام خونین پانزده خرداد و تمامی شهیدان راه عزت و امنیت، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، رجاء واثق دارد که به فضل الهی و تحت زعامت و ولایت رهبر انقلاب اسلامی، «حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دامت برکاته)، صبح قطعی پیروزی ملت عزیز و ولایتمدار ایران اسلامی، بر جبهه کفر آمریکایی_ صهیونی نزدیک و قطعی است.