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پیام فراجا به مناسبت فرارسیدن ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد

پیام فراجا به مناسبت فرارسیدن ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد
کد خبر : 1794206
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فرماندهی کل انتظامی اعلام کرد: ۱۴ خرداد سالروز عروج ملکوتی معمار کبیری است که بر اساس مکتب غدیر حرکت کرد، پرچم ولایت را برافراشت و با ایمانی استوار، هیمنه پوشالی استکبار جهانی را در هم شکست.

به گزارش ایلنا به نقل از فراجا، در پیام فرماندهی کل انتظامی به مناسبت فرارسیدن ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد، آمده است: پانزدهم خرداد نیز سند خونین بیداری ملتی است که با لبیک به ندای آن امام سفر کرده، راه عزت و استقلال را برگزید و نهال انقلاب اسلامی را با خون پاک فرزندانش آبیاری و به درخت تنومند ابدی مبدل ساخت. 

در این پیام تصریح شده، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی (ره)، شهدای قیام خونین پانزده خرداد و تمامی شهیدان راه عزت و امنیت، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، رجاء واثق دارد که به فضل الهی و تحت زعامت و ولایت رهبر انقلاب اسلامی، «حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)، صبح قطعی پیروزی ملت عزیز و ولایتمدار ایران اسلامی، بر جبهه کفر آمریکایی_ صهیونی نزدیک و قطعی است.

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