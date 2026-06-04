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ورود وسایل نقلیه و موتور به مراسم عید غدیر ممنوع شد

ورود وسایل نقلیه و موتور به مراسم عید غدیر ممنوع شد
کد خبر : 1794196
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رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ورود موتور و هر نوع وسیله نقلیه به همه مراسم‌ها از جمله مراسم عید غدیر امروز، ممنوع است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ شکیبایی گفت: بر اساس آیین نامه، ورود هرگونه وسیله نقلیه به مراسم‌ها ممنوع است حتی اگر پلیس محدودیتی اعمال نکند که ما همیشه در مراسمات این مسئله را رعایت کرده و از ورود آن‌ها به مراسم‌ها جلوگیری می‌کنیم. 

وی افزود: متاسفانه عده‌ای از رانندگان علی الخصوص موتورسیکلت سواران با موتور به داخل محیط مراسم می‌آیند که از ورود آن‌ها جلوگیری می‌کنیم. 

رئیس پلیس ترافیک شهری ادامه داد: از آنجایی که به ماه محرم نیز نزدیک می‌شویم به همه موتورسواران اعلام می‌کنم که نباید وارد دسته‌جات شوند.

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