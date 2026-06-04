ورود وسایل نقلیه و موتور به مراسم عید غدیر ممنوع شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ شکیبایی گفت: بر اساس آیین نامه، ورود هرگونه وسیله نقلیه به مراسم‌ها ممنوع است حتی اگر پلیس محدودیتی اعمال نکند که ما همیشه در مراسمات این مسئله را رعایت کرده و از ورود آن‌ها به مراسم‌ها جلوگیری می‌کنیم.

وی افزود: متاسفانه عده‌ای از رانندگان علی الخصوص موتورسیکلت سواران با موتور به داخل محیط مراسم می‌آیند که از ورود آن‌ها جلوگیری می‌کنیم.

رئیس پلیس ترافیک شهری ادامه داد: از آنجایی که به ماه محرم نیز نزدیک می‌شویم به همه موتورسواران اعلام می‌کنم که نباید وارد دسته‌جات شوند.

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