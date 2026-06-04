خدماترسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مراسم جشن غدیر
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیهای، ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، از آمادگی این شرکت برای خدماترسانی گسترده به شرکتکنندگان مراسم بزرگ ۱۰ کیلومتری غدیر خبر داد.
به گزارش ایلنا، شرکت واحد ضمن تقویت خطوط عبوری، با تخصیص ناوگان ویژه، از ۱۲ مبدا تعیینشده به صورت گردشی از ساعت ۱۵ لغایت پایان مراسم، نسبت به انتقال شهروندان گرامی به مسیر برگزاری مراسم اقدام خواهد کرد.
مبادی و میادین اصلی خدماترسانی ناوگان اتوبوسرانی عبارتاند از:
۱. یافتآباد
۲. شهرک والفجر
۳. میدان بهارستان
۴. میدان رسالت و میدان نبوت
۵. شهرک شهید محلاتی
۶. میدان ابوذر - جلیلی
۷. میدان راهآهن
۸. تهرانسر
۹. شهرک شهید باقری
۱۰. میدان شهرری
۱۱. بازار دوم نازیآباد
۱۲. انتهای ۱۷ شهریور
همچنین با هماهنگی پلیس راهور پایتخت، ۱۷ نقطه برای دپوی اتوبوسها در طول مسیر مراسم پیشبینی شده است که پس از پایان جشن، شرکتکنندگان میتوانند از طریق ناوگان مستقر، به مبادی و میادین اصلی شهر بازگردند.
تغییرات مسیر خطوط تندرو به شرح زیر است:
خط یک تندرو (شرق به غرب): تغییر مسیر از چهارراه ولیعصر به سمت جنوب – میدان فردوسی – پل روشندلان – میدان امام حسین (ع) – چهارراه سبلان
خط یک تندرو (غرب به شرق): دوربرگردان در میدان انقلاب – خیابان نواب صفوی – خیابان بهبودی – بزرگراه یادگار امام
خط ۴ تندرو:
شمال به جنوب: پایانه شهید افشار تا میدان توحید
جنوب به شمال: پایانه جنوب تا میدان جمهوری
خط ۷ تندرو:
شمال به جنوب: پایانه شهید افشار تا میدان ولیعصر
جنوب به شمال: پایانه معین تا میدان جمهوری
خط ۱۰ تندرو:
شمال به جنوب: دانشگاه علوم و تحقیقات تا میدان صادقیه
جنوب به شمال: پایانه آزادگان تا میدان فتح