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ادامه بارش‌ها و وزش باد شدید در شمال کشور

ادامه بارش‌ها و وزش باد شدید در شمال کشور
کد خبر : 1794178
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سازمان هواشناسی از پیش بینی ادامه رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال وقوع گرد و خاک و تگرگ در مناطق مختلف کشور طی امروز و فردا خبر داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز پنجشنبه در نوار شمالی کشور، بخش‌هایی از شمال غرب و شمال شرق، بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد. همچنین در برخی مناطق احتمال خیزش گرد و خاک و در نقاط مستعد وقوع تگرگ وجود دارد. 

هشدار سطح نارنجی امروز برای شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و سمنان اعتبار دارد. 

برای روز جمعه نیز در مناطق شمال غرب، استان‌های ساحلی دریای خزر و برخی نقاط واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی شده است. 

همچنین امروز و فردا در برخی مناطق شمال شرق، شرق، مرکز، جنوب و جنوب غرب کشور، وزش باد شدید تا بسیار شدید در برخی ساعات رخ خواهد داد که می‌تواند در مناطق مستعد موجب خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی شود. 

هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است در زمان وقوع ناپایداری‌های جوی، از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، توقف در کنار درختان فرسوده و سازه‌های موقت خودداری کنند.

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