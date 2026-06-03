وی با ارزشمند و اثرگذار دانستن نقش کارکنان در حفظ سلامت جامعه، مدیریت حوادث و نجات جان بیماران، بر ضرورت حمایت از سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین رکن سازمان و خدمات فوریت‌های پزشکی تأکید کرد.

میعادفر حضور نیروهای عملیاتی در خط مقدم خدمت‌رسانی را حیاتی خواند و ارتقای کیفیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی را مستلزم توجه به نیازها، مطالبات و دغدغه‌های کارکنانی دانست که به صورت شبانه‌روزی در شرایط مختلف به مردم خدمت می‌کنند.

شناسایی چالش‌ها و ارتقای کیفیت خدمات اورژانس

محمد سرور، معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور، در این دیدار به نتایج بازدیدهای میدانی اشاره کرد و هدف از این بازدیدها را صرفاً ارزیابی شاخص‌ها ندانست، بلکه شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی چالش‌های موجود و کمک به ارتقای کیفیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی در سراسر کشور برشمرد.

وی با تأکید بر نقش نیروهای عملیاتی در موفقیت مأموریت‌های اورژانس، بررسی میدانی پایگاه‌ها، مراکز ارتباطات و واحدهای عملیاتی را فرصتی مناسب برای آشنایی نزدیک با مسائل اجرایی و دریافت دیدگاه‌های کارشناسی کارکنان دانست و نتایج این بازدیدها را مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی در حوزه فنی و عملیاتی عنوان کرد.

مطالبات پرسنل اورژانس 115 سمنان

در ادامه این نشست، پرسنل اورژانس 115 سمنان به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و دغدغه‌های خود پرداختند. موضوعاتی از قبیل تأمین و نوسازی ناوگان عملیاتی، بهبود زیرساخت‌ها و تجهیزات، شرایط رفاهی و معیشتی کارکنان، توسعه منابع انسانی، ارتقای آموزش‌های تخصصی و تسهیل فرآیندهای خدمت‌رسانی از جمله محورهای اصلی مطرح شده از سوی نیروهای عملیاتی بود.

این دیدار در فضایی صمیمی و تعاملی، با هدف تقویت ارتباط مستقیم با کارکنان، آشنایی نزدیک با مسائل و چالش‌های حوزه عملیاتی و بررسی میدانی روند ارائه خدمات اورژانس 115 برگزار شد.