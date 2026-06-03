آمادگی برای میزبانی مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) و مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر

زیبایی‌نژاد افزود: برنامه‌های شهرداری تهران برای مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) در سه حوزه فرهنگی، خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی برنامه‌ریزی شده است. مراسم اصلی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.



وی درباره بخش فرهنگی این مراسم گفت: تبیین اندیشه‌های حضرت امام(ره) در موضوعاتی همچون دشمن‌شناسی، مقاومت، استکبارستیزی و ویژگی‌های جمهوری اسلامی ایران محور اصلی برنامه‌های فرهنگی خواهد بود.



مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی در سطح شهر خبر داد و تصریح کرد: در دو شب منتهی به این مناسبت‌ها، در میادین اصلی تهران برنامه‌های متنوعی از جمله مسابقات فرهنگی با رویکرد تبیینی و نیز قرائت زیارت ششم امیرالمؤمنین(ع) برگزار می‌شود.



وی در تشریح اقدامات خدمات شهری گفت: سازمان زیباسازی با اکران های محیطی در محوطه حرم و سازمان مدیریت پسماند با تامین مخازن پسماند و همچنین سازمان آتش‌نشانی و مدیریت بحران شهر تهران در پنج نقطه مستقر خواهند شد تا خدمات مورد نیاز زائران و شرکت‌کنندگان را ارائه کنند.



زیبایی‌نژاد درباره تمهیدات حمل‌ونقلی نیز اظهار داشت: حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی شهروندان به حرم مطهر امام خمینی(ره) اختصاص یافته و حدود ۱۰۰ دستگاه تاکسی نیز انتقال افراد از محل استقرار اتوبوس‌ها را برعهده خواهند داشت.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های عید سعید غدیر پرداخت و گفت: مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر از ساعت ۱۵ آغاز می‌شود و برای این رویداد چهار استیج اصلی در میدان‌های امام حسین(ع)، فردوسی، انقلاب و آزادی و بیش از ۱۰۰ سکوی فرعی در طول مسیر پیش‌بینی شده است.



مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران افزود: در این سکوها برنامه‌های متنوعی شامل اجرای سخنرانان، راویان، شاعران، مداحان، گروه‌های سرود، نقال‌خوانی و برنامه‌های ویژه خانواده‌ها و کودکان اجرا خواهد شد.



وی روایت واقعه غدیر، تبیین ویژگی‌های امیرالمؤمنین(ع)، قرائت زیارت ششم امیرالمؤمنین(ع)، مسابقات فرهنگی با محور نهج‌البلاغه و خطبه غدیر، برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان و اجرای هنری با موضوع غدیر را از دیگر بخش‌های مهم این جشن مردمی برشمرد.



زیبایی‌نژاد همچنین از تهیه و چاپ یک نشریه چندرسانه‌ای ویژه کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: این نشریه با محتوای آموزشی، داستانی و سرگرمی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.



مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در پایان با اشاره به زمان‌بندی برنامه‌های روز عید غدیر تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر بدون ایجاد اختلال در سایر تجمعات و برنامه‌های مردمی شهر برگزار شود و برنامه میدان انقلاب نیز تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت.