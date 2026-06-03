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پیام فراجا به مناسبت چهارده و پانزده خرداد

پیام فراجا به مناسبت چهارده و پانزده خرداد
کد خبر : 1794095
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فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالروز عروج امام راحل (ره) پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عروج معمار کبیر انقلاب و سالروز قیام ۱۵ خرداد پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

چهاردهم خرداد، سالروز عروج ملکوتی معمار کبیری است که بر اساس مکتب غدیر حرکت کردند، پرچم ولایت را برافراشتند و با ایمانی استوار، هیمنه پوشالی استکبار جهانی را در هم شکستند.

پانزدهم خرداد نیز سند خونین بیداری ملتی است که با لبیک به ندای آن امام سفر کرده، راه عزت و استقلال را برگزید و نهال انقلاب اسلامی را با خون پاک فرزندانش آبیاری و به درخت تنومند ابدی مبدل ساخت.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی (ره)، شهدای قیام خونین پانزده خرداد و تمامی شهیدان راه عزت و امنیت، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، رجاء واثق دارد که به فضل الهی و تحت زعامت و ولایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)، صبح قطعی پیروزی ملت عزیز و ولایتمدار ایران اسلامی، بر جبهه کفر آمریکایی_ صهیونی نزدیک و قطعی است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

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