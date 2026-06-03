پیام فراجا به مناسبت چهارده و پانزده خرداد
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالروز عروج امام راحل (ره) پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عروج معمار کبیر انقلاب و سالروز قیام ۱۵ خرداد پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است:
چهاردهم خرداد، سالروز عروج ملکوتی معمار کبیری است که بر اساس مکتب غدیر حرکت کردند، پرچم ولایت را برافراشتند و با ایمانی استوار، هیمنه پوشالی استکبار جهانی را در هم شکستند.
پانزدهم خرداد نیز سند خونین بیداری ملتی است که با لبیک به ندای آن امام سفر کرده، راه عزت و استقلال را برگزید و نهال انقلاب اسلامی را با خون پاک فرزندانش آبیاری و به درخت تنومند ابدی مبدل ساخت.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی (ره)، شهدای قیام خونین پانزده خرداد و تمامی شهیدان راه عزت و امنیت، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، رجاء واثق دارد که به فضل الهی و تحت زعامت و ولایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دامت برکاته)، صبح قطعی پیروزی ملت عزیز و ولایتمدار ایران اسلامی، بر جبهه کفر آمریکایی_ صهیونی نزدیک و قطعی است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران